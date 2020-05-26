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Замглавы Офиса президента Трофимов: Случайно пришел с "тормозком" в кабинет Зеленского. Увидел его возмущение

Первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Трофимов в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что первая встреча с нынешним президентом Владимиром Зеленским, тогдашним худруком студии "Квартал 95" была неожиданной – он перепутал двери и зашел в кабинет Зеленского со своим обедом.

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Трофимов: Помню очень хорошо первую встречу с Зеленским. Не уверен, что это для нашего сюжета
Трофимов: Помню очень хорошо первую встречу с Зеленским. Не уверен, что это для нашего сюжета
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Трофимов в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону  рассказал о первом знакомстве с нынешним президентом Украины, а тогда художественным руководителем студии "Квартал 95" Владимиром Зеленским. 

В официальной биографии Трофимова сказано, что в "Квартале 95" он начал работать в 2005 году, спустя два года стал исполнительным директором компании.

"Мои знакомые дружат с человеком, который дружил с коллективом "Квартала". И в каком-то разговоре он обмолвился, что он их знает, может познакомить, что они открывают у себя большой отдел по масштабным ивентам. Я попросил его познакомить. Пришел с таким рвением молодого человека, попросил взять меня на работу: "Я готов себя проявить, показать, доказать", – рассказал Трофимов, как попал на работу в студию. 

Первая встреча Трофимова с Зеленским произошла в кабинете последнего. Трофимов перепутал двери – и зашел к Зеленскому с "тормозком". 

"Помню очень хорошо [эту встречу]. Не уверен, что это для нашего сюжета... Не зная обстановки в офисе, где, что, как устроено, кто где сидит и так далее, я случайно оказался со своим обедом в его кабинете. Увидел его возмущение, но это не было каким-то резким негодованием – всего лишь непонимание: "Почему сотрудник ест у меня в кабинете?" Как-то так это было... Он был звездой тогда уже. Для меня это все-таки столкновение с человеком с телевидения, с известным человеком. Это что-то другое, столкновение разных миров", – вспомнил Трофимов. 

Он сказал, что не зафиксировал момент, когда сблизился с Зеленским.

"Но он харизматичный человек, к нему тянутся все. Он этой теплотой делится с большим количеством людей. Я это наблюдал всегда. Видел, как он здоровается с людьми, общается, как реагирует. Всегда в нем самом была эта теплота, которая распространялась на максимум людей. Поэтому он, имея такую поддержку и народную любовь, сейчас находится там, где находится", – считает первый заместитель главы Офиса президента. 

Замглавы Офиса президента Трофимов: Если президент предложит мне стать главой офиса – соглашусь. Читайте полную версию интервью 

Трофимов родился в Запорожье в 1983 году. Окончил Запорожский строительный техникум, полное высшее образование не получил (учебу в Киевском национальном университете строительства и архитектуры бросил на третьем курсе).

В 20052019 годах работал в студии "Квартал 95". В мае 2019 года после избрания Зеленского главой государства был назначен первым заместителем главы Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента).  

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Владимир Зеленский, Сергей Трофимов, Офис президента Украины
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