Генерал Тимошенко: На местных выборах был подкуп избирателей. Людям в некоторых местах по 2 тыс. грн платили, и это не единичные случаи

Большое количество порядочных и достойных людей не смогли участвовать в борьбе за представительство в местных органах власти, потому что не имели денег и оказались в неравных условиях с парламентскими партиями. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" сказал первый заместитель главы партии "Сила и честь", бывший первый заместитель начальника Главного управления Службы безопасности Украины, доктор юридических наук, генерал-лейтенант Владимир Тимошенко.

"Не приходится говорить, что результаты местных выборов будут отражать мнение народа и его чаяния. А потом будем жаловаться, что на местах не такая власть, что рубят леса, землю раздают налево и направо. Все потому, что во власть имеют больше шансов проникнуть чьи-то вассалы, которые будут действовать не в интересах людей, а в интересах хозяина. Я знал, что на выборах могут быть грязные технологии. Как глава национального избирательного штаба партии "Сила и честь" я занимался только тем, чтобы восстановить попранные права. И я считаю, что велась активная, целенаправленная работа, чтобы нас не пропускать. Мы не применяли черные технологии, не использовали махинации, никого не поливали грязью, но как нам доставалось – это же страх божий", – рассказал собеседник.

По его информации, у партии пытаются украсть голоса избирателей.

"Актуален вопрос защиты наших результатов. Есть большое количество участков, где у нас крадут голоса. Это происходит на уровне окружных избирательных комиссий и ЦИК. У нас есть копии протоколов, как говорится, с мокрыми печатями по отдельным участкам. И эти данные никак не вяжутся с теми, что передают ОИК. Говорят, что-то пересмотрели. А каковы были основания для пересмотра? Сегодня в Киеве в Голосеевском районе забрали 200 голосов. Более того, территориальная избирательная комиссия никак не подаст данные. Отключают свет, компьютеры. Уже неделю тянут подсчет голосов. Что там считать? Еще вопиющий случай. На днях позвонили одному руководителю нашей областной партийной организации и говорят: "Вы же все равно не преодолеваете барьер. Какая вам разница, 3% или 4%? А тут одной партии немного не хватает, чтобы пройти, давайте часть ваших голосов перекинем ей". Понятно, это был интимный разговор, но такое предложение нам озвучили", – сообщил Тимошенко.

Он рассказал, что партия столкнулась с серьезным противостоянием со стороны оппонентов еще на этапе регистрации и формирования участковых комиссий.

"В комиссии могли входить лишь представители парламентских партий, а для остальных это стало недостижимым. Партия "Сила и честь" получила место только для одного представителя в одной комиссии. И это на весь Киев. Нам пришлось подавать в суд, чтобы этого добиться. Мы столкнулись с большим сопротивлением парламентских партий. Нам безосновательно отказывали в регистрации. Такие случаи были в Одессе, Харькове, Львове, Тернополе, Киеве. Необоснованно тянули с регистрацией, возвращали документы, теряли фото и документы. Над нами просто издевались. Мы это документировали и подавали в суды. То есть приходилось пробиваться в прямом смысле слова", – сказал Тимошенко.

Также представители партии зафиксировали факты подкупа избирателей.

"Людям даже в некоторых местах по 2 тыс. грн платили. Это не единичные случаи. Киев, Харьков, Одесса, Львов, в районах и областях. Эти факты мы фиксировали и передали уже в правоохранительные органы и ЦИК даже в ночь выборов. Нам приходилось настаивать, чтобы наши документы о нарушениях принимали", – подчеркнул политик.

Тимошенко заявил, что есть целый комплекс проблем, искажающий результат волеизъявления народа.

"Все начинается с Избирательного кодекса. Каждый, кто баллотируется (и физлицо, и партия), должен внести залог. Пусть его уменьшили, но все равно он непосильный. Большое количество порядочных и достойных людей не смогли пойти на местные выборы, потому что не имели таких денег. Аналогичная ситуация с партиями – выдвигать своих кандидатов в районах и областях стоит немалых денег. Законодатель оставил для пяти парламентских партий финансирование. Это ставит их в неравное положение с другими партиями. И это стало серьезным препятствием для того, чтобы на выборах в местную власть были представлены профессиональные, порядочные люди. Также не было равных условий в доступе к медиаресурсам. Одни кандидаты не вылазили из зомбоящика. А имена других даже не упоминались, потому что собственники телеканалов двигали своих. И что в такой ситуации остается порядочным патриотам? Только бурчать на кухне? Во власть им не пробиться, даже если он где-то деньги найдет", – резюмировал Тимошенко.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.