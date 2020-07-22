ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Мэр Мариуполя Бойченко: Лично с Ахметовым до сих пор не знаком. Но в этом году он поздравил меня с днем рождения

В авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона мэр Мариуполя Вадим Бойченко назвал украинского бизнесмена Рината Ахметова "человеком поступков" и подчеркнул, что до сих пор лично с ним не знаком.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Бойченко: Сегодня 30% экономики города, миллиард плюс это "Метинвест"
Бойченко: Сегодня 30% экономики города, миллиард плюс – это "Метинвест"
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона "В гостях у Дмитрия Гордона" мариупольский городской голова Вадим Бойченко заявил, что до сих пор лично не знаком с украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым, чье предприятие "Метинвест" является крупнейшим в Мариуполе.

На вопрос журналиста, правда ли, что мэром он стал, не будучи даже знакомым с Ахметовым, Бойченко ответил: "Это стопроцентная правда".

"Лично – до сих пор не знаком. Ринат Леонидович в этом году поздравил меня с днем рождения. Общение минимальное. Как меня бабушка в детстве учила, человека нужно оценивать по поступкам. Для меня Ринат Леонидович – это человек поступков. Первый поступок, который он в отношении города Мариуполя совершил, – это помощь расстрелянному микрорайону "Восточный". Тогда нужно было принимать оперативные решения с точки зрения того, что делать, как отстроить, и второй вопрос – где взять деньги... Тогда 12 миллионов – это были прямые, быстрые инвестиции в восстановление разрушенной инфраструктуры... Он дал прямо", – отметил Бойченко.

Он пояснил, что фонд Ахметова "Поможем" также привозил в прифронтовые поселки продуктовые наборы, а когда началась эпидемия коронавируса, помог в приобретении тестов, аппаратов искусственной вентиляции легких и организации работы ПЦР-лабораторий.

"Надо понимать, что сегодня 30% экономики города, миллиард плюс – это "Метинвест". Белая зарплата, которая наполняет сегодня бюджет. Все те изменения, которые происходят в городе, – они происходят не случайно. Они происходят потому, что есть ответственный налогоплательщик. И еще один важный момент: сегодня это еще и социально ответственный бизнес. Помимо того, что он платит налоги, есть еще программа социальной ответственности бизнеса перед городом. Каждый год "Метинвест" участвует в больших инфраструктурных проектах. И тот центр административных услуг, который открывал [президент Украины Владимир] Зеленский, – там было финансирование компании "Метинвест", и парк "Веселка", который был реконструирован, – там также был "Метинвест", и центр города, который мы перестроили, – там также был "Метинвест", – добавил мэр Мариуполя.

Мэр Мариуполя Бойченко: Сегодня завоевать Мариуполь невозможно. Читайте полную версию интервью

53-летний Ринат Ахметов – уроженец Донецка. Он занимает 875-е место в рейтинге самых богатых людей мира.

Бойченко был избран мэром Мариуполя осенью 2015 года. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Ринат Ахметов, эпидемия, Мариуполь, Метинвест, финансовая помощь, Вадим Бойченко, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Гослинг сыграет киллера в боевике от Netflix
Гослинг сыграет киллера в боевике от Netflix
"Юный Dzidzio". Сын Каминской с бородой позировал на фоне слона
"Юный Dzidzio". Сын Каминской с бородой позировал на фоне слона
Мейхер рассказала, как выбрала партнера для участия в "Танцах со звездами"
Мейхер рассказала, как выбрала партнера для участия в "Танцах со звездами"
"Тебе идет быть мамой". Grosu показала свое "маленькое счастье"
"Тебе идет быть мамой". Grosu показала свое "маленькое счастье"
ABBA записала пять новых песен
ABBA записала пять новых песен
Чехия выделила €100 тыс. на съемки украинского фильма "Спас" режиссера Наконечного
Чехия выделила €100 тыс. на съемки украинского фильма "Спас" режиссера Наконечного
"Как школьница на каникулах". Племянница Ротару позировала на улицах Киева с оголенным животом
"Как школьница на каникулах". Племянница Ротару позировала на улицах Киева с оголенным животом
Участник шоу "Вар'яти" похудел на 30 колограммов. Фото до и после
Участник шоу "Вар'яти" похудел на 30 колограммов. Фото до и после
"Да, мы безумные". Джамала спустя месяц после родов отправилась отдыхать за границу
"Да, мы безумные". Джамала спустя месяц после родов отправилась отдыхать за границу
Ефросинина призналась, почему публичные люди отказывают ей в интервью
Ефросинина призналась, почему публичные люди отказывают ей в интервью
  Винник рассказал, ради чего согласился участвовать в проекте "Танцы со звездами"
  Винник рассказал, ради чего согласился участвовать в проекте "Танцы со звездами"
  Metallica обнародовала в сети запись концерта в Берлине
  Metallica обнародовала в сети запись концерта в Берлине
Блум и Перри попрощалась со своим щенком, которого потеряли неделю назад
Блум и Перри попрощалась со своим щенком, которого потеряли неделю назад
Огневич заинтриговала сети романтическим снимком с режиссером своих клипов
Огневич заинтриговала сети романтическим снимком с режиссером своих клипов
"Посмотрите, как он вырос!" Кенсингтонский дворец обнародовал новый снимок принца Джорджа
"Посмотрите, как он вырос!" Кенсингтонский дворец обнародовал новый снимок принца Джорджа
  "Мой дорогой и нежно любимый". Орбакайте обнародовала снимок с Руссо
  "Мой дорогой и нежно любимый". Орбакайте обнародовала снимок с Руссо
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Старший сын похож на Кузьму". Билык вместе с сыновьями побывала на юбилейном концерте у Осадчей. Фото
"Старший сын похож на Кузьму". Билык вместе с сыновьями побывала на юбилейном концерте у Осадчей. Фото
Пугачева "оторвалась" на вечеринке с московским адвокатом и женой экс-помощника Путина
Пугачева "оторвалась" на вечеринке с московским адвокатом и женой экс-помощника Путина
  "Мой дорогой и нежно любимый". Орбакайте обнародовала снимок с Руссо
"Мой дорогой и нежно любимый". Орбакайте обнародовала снимок с Руссо
Будущий многодетный отец Тополя построил сыновьям первую недвижимость
Будущий многодетный отец Тополя построил сыновьям первую недвижимость
В Житомире установили памятник звезде "Дизель Шоу" Поплавской. Фото
В Житомире установили памятник звезде "Дизель Шоу" Поплавской. Фото
  Неубранная комната и гаджет в постели. Полякова ночью поругалась с дочерью. Видео
Неубранная комната и гаджет в постели. Полякова ночью поругалась с дочерью. Видео
Tayanna: Мы с сыном ходим дома голые. Он уже все видел, все знает
Tayanna: Мы с сыном ходим дома голые. Он уже все видел, все знает
  Пресс-секретарь Зеленского Мендель рассказала, чем будет заниматься после ухода с должности
Пресс-секретарь Зеленского Мендель рассказала, чем будет заниматься после ухода с должности
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS