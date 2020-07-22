Мэр Мариуполя Бойченко: Лично с Ахметовым до сих пор не знаком. Но в этом году он поздравил меня с днем рождения

В авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона "В гостях у Дмитрия Гордона" мариупольский городской голова Вадим Бойченко заявил, что до сих пор лично не знаком с украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым, чье предприятие "Метинвест" является крупнейшим в Мариуполе.

На вопрос журналиста, правда ли, что мэром он стал, не будучи даже знакомым с Ахметовым, Бойченко ответил: "Это стопроцентная правда".

"Лично – до сих пор не знаком. Ринат Леонидович в этом году поздравил меня с днем рождения. Общение минимальное. Как меня бабушка в детстве учила, человека нужно оценивать по поступкам. Для меня Ринат Леонидович – это человек поступков. Первый поступок, который он в отношении города Мариуполя совершил, – это помощь расстрелянному микрорайону "Восточный". Тогда нужно было принимать оперативные решения с точки зрения того, что делать, как отстроить, и второй вопрос – где взять деньги... Тогда 12 миллионов – это были прямые, быстрые инвестиции в восстановление разрушенной инфраструктуры... Он дал прямо", – отметил Бойченко.

Он пояснил, что фонд Ахметова "Поможем" также привозил в прифронтовые поселки продуктовые наборы, а когда началась эпидемия коронавируса, помог в приобретении тестов, аппаратов искусственной вентиляции легких и организации работы ПЦР-лабораторий.

"Надо понимать, что сегодня 30% экономики города, миллиард плюс – это "Метинвест". Белая зарплата, которая наполняет сегодня бюджет. Все те изменения, которые происходят в городе, – они происходят не случайно. Они происходят потому, что есть ответственный налогоплательщик. И еще один важный момент: сегодня это еще и социально ответственный бизнес. Помимо того, что он платит налоги, есть еще программа социальной ответственности бизнеса перед городом. Каждый год "Метинвест" участвует в больших инфраструктурных проектах. И тот центр административных услуг, который открывал [президент Украины Владимир] Зеленский, – там было финансирование компании "Метинвест", и парк "Веселка", который был реконструирован, – там также был "Метинвест", и центр города, который мы перестроили, – там также был "Метинвест", – добавил мэр Мариуполя.

Мэр Мариуполя Бойченко: Сегодня завоевать Мариуполь невозможно. Читайте полную версию интервью

53-летний Ринат Ахметов – уроженец Донецка. Он занимает 875-е место в рейтинге самых богатых людей мира.

Бойченко был избран мэром Мариуполя осенью 2015 года.

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