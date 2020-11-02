В Мариуполе задержали "члена избирательной комиссии" на незаконном референдуме "ДНР" в 2014 году

Задержанной участнице фейкового голосования так называемой "ДНР" сообщили о подозрении в совершении преступления по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

По данным следствия, женщина выдавала бюллетени, а также следила за процессом "волеизъявления" Фото: mvs.gov.ua

Сотрудники Донецкого пограничного отряда разоблачили в Мариуполе Донецкой области женщину, причастную к так называемому референдуму "ДНР" в 2014 году. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба МВД Украины.

Оперативники установили, что женщина принимала участие в "референдуме о государственной самостоятельности Донецкой народной республики" в качестве "члена избирательной комиссии" на одном из "избирательных участков". Во время фейкового голосования гражданка осуществляла учет лиц, принимавших в нем участие, выдавала бюллетени, а также следила за процессом "волеизъявления".

Украинские пограничники получили материалы, доказывающие преступные действия женщины.

Ей сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Пророссийские сепаратисты в мае 2014 года провели "референдумы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, объявив о независимости от Украины. Вскоре после этого Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.