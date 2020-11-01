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В горсовет Бахмута прошел член ОПЗЖ Лукьянов, поддержавший референдум на Донбассе

В апреле 2014 года экс-регионал и член "Оппозиционной платформы – За жизнь" Владислав Лукьянов, который в 2020-м стал депутатом Бахмутского горсовета, принимал участие в захвате горисполкома в Харцызске Донецкой области.

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Лукьянов принимал участие в захвате горисполкома в Харцызске и поддержал референдум боевиков
Лукьянов принимал участие в захвате горисполкома в Харцызске и поддержал референдум боевиков
Фото: Денис Казанский / Facebook

Бывший член Партии регионов, депутат трех созывов Верховной Рады и член "Оппозиционной платформы – За жизнь" Владислав Лукьянов прошел в городской совет Бахмута Донецкой области. Об этом информирует сайт Центизбиркома.

Журналист Денис Казанский в 2019 году в своем Facebook писал, что в апреле 2014 года Лукьянов принимал участие в захвате горисполкома в Харцызске Донецкой области. 

"В тот день с захваченного здания были сорваны украинские флаги, а вместо них была вывешена символика "ДНР". Лукьянов выступал на митинге под флагами сепаратистов, поддерживал референдум по отделению Донбасса от Украины, рассказывал о том, как предостерегал бойцов ВСУ применять силу против "своего народа", и т.д.", – пишет журналист.

https://www.facebook.com/den.kazansky/posts/2320250964721069

В сентября 2014 года Лукьянов был одним из 24 нардепов, которые поехали в Госдуму РФ с "миротворческим визитом" для налаживания диалога между парламентами двух стран.

Пророссийские сепаратисты в мае 2014 года провели "референдумы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, объявив о независимости от Украины. Вскоре после этого Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

Теги: Партия регионов, выборы, Владислав Лукьянов, референдум, местные выборы, война на Донбассе, ОПЗЖ
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