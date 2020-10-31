Теризбирком в Каролино-Бугазе сообщил ЦИК, что местные выборы признаны состоявшимися

Центризбирком уже официально обнародовал фамилию победителя на должность главы сельсовета в Каролино-Бугазе Одесской области. Накануне "Опора" сообщила о суде по результатам выборов в этой объединенной территориальной общине.

Центризбирком уже признал Андрея Апанасенко кандидатом, победившим по итогам выборов на пост сельского головы Каролино-Бугазской ОТО Фото: Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine / Facebook

Территориальная избирательная комиссия в Каролино-Бугазе Одесской области уведомила Центральную избирательную комиссию, что местные выборы признаны состоявшимися. Об этом ТИК написал в обращении, в котором ответил на замечания общественной организации "Опора", направленные ЦИК для рассмотрения, сообщает "Обозреватель".

"Считаем, что Каролино-Бугазская поселковая территориальная избирательная комиссия никоим образом не нарушила своими действиями требования, установленные Избирательным кодексом Украины", – сказано в документе.

Члены ТИК считают, что повлиять на избирательный процесс пытается кандидат в депутаты и бывший и.о. главы сельсовета Затоки Вячеслав Бокий.

"Несмотря на то, что решением следственного судьи Киевского районного суда Одессы Федулеевой кандидат в депутаты Бокий В.В. 7 октября был объявлен в розыск, он через своих подконтрольных бывших членов Каролино-Бугазской сельской территориальной комиссии и бывших депутатов сельского совета пытается дестабилизировать избирательный процесс, в том числе проведение первых местных выборов 25 октября 2020 года", – цитирует "Обозреватель" обращение членов избиркома.

Координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская 30 октября сообщила, что Одесский окружной суд отменил результаты выборов сельского головы Каролино-Бугаза и обязал провести их повторно.

По данным "Обозревателя", иск подал экс-кандидат на пост сельского головы Каролино-Бугазской объединенной территориальной общины Юрий Чередниченко. Издание отмечает, что Айвазовская сделала заявление, не дожидаясь решения апелляционной инстанции.

На сайте ЦИК кандидатом, победившим по итогам выборов на пост сельского головы Каролино-Бугазской ОТО указан Андрей Апанасенко.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.