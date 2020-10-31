В Одесской области суд отменил результаты выборов в одной из общин

Территориальный избирком признал победителем на выборах сельского главы Каролино-Бугаза (Одесская область) кандидата Алексея Апанасенко. При этом, согласно документам, ТИК установила результаты выборов в то время, когда сама же объявила перерыв для своих членов.

Одесский окружной суд отменил результаты выборов сельского головы Каролино-Бугаза и обязал провести их повторно. Об этом в Facebook сообщила координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

"Только что Одесский окружной админсуд отменил решение территориальной избирательной комиссии (ТИК) об объявлении результатов выборов сельского головы в Каролино-Бугазской общине", – написала она.

28 октября в "Опоре" сообщали о том, что ТИК установила результаты выборов в этой общине в то время, когда сама же объявила перерыв для своих членов. По данным комиссии, победителем на выборах стал Андрей Апанасенко.

Несмотря на то, что результаты так и не были зафиксированы официально, 27 октября уже состоялась первая сессия новоизбранного Каролино-Бугазского сельского совета, на которой Апанасенко принял присягу.