Участник выборов мэра Кривого Рога заявил о фальсификациях в пользу кандидата от "Слуги народа"

На одном из избирательных участков Кривого Рога после пересчета голосов у кандидата в депутаты горсовета от "Слуги народа" Юрия Совы осталось 35 голосов из 154, указанных в первом протоколе.

Экс-кандидат в мэры Кривого Рога от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Константин Павлов заявил о фальсификациях в пользу кандидата в депутаты Криворожского горсовета от "Слуги народа" Юрия Совы. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, о фальсификациях стало известно после пересчета голосов на избирательном участке №121540.

"Кандидату от "Слуги народа" Юрию Сове приписано 119 голосов. В первом протоколе комиссии было указано, что он набрал 154 голоса. А при пересчете выяснилось, что реально по бюллетеням – 35. Всего на участке проголосовало 644 человека. Процент фальсификаций посчитайте сами. Статья 158, часть 2. Срок – от трех до семи лет. Доказательная база полная. Оригинал первого протокола и оригинал уточненного протокола. Надеюсь, что прокуратура и полиция будут служить не "слугам олигархов", а закону", – отметил Павлов.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

Павлов, по предварительным данным, занял третье место примерно с 8% голосов и не прошел во второй тур выборов мэра. Официальные результаты голосования на выборах в горсовет пока не установлены.