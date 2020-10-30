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Экс-министр энергетики Украины Насалик проиграл выборы мэра Калуша кандидату от "Свободы"

Кандидат от Всеукраинского объединения "Свобода" Андрей Найда опередил почти на 10% голосов экс-министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика в гонке за кресло мэра Калуша.

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Насалик был мэром Калуша два раза в 2006-м и 2010 году
Насалик был мэром Калуша два раза – в 2006-м и 2010 году
Фото: Orest Tretiak / Facebook

Экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик проиграл борьбу за кресло мэра Калуша в Ивано-Франковской области. Он уступил кандидату от Всеукраинского объединения "Свобода" Андрею Найде, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины.

По результатам обработанных протоколов, Найда получил 11 155 голосов (45,07%), а Насалик – 8924, или 36,06% голосов избирателей.

Насалик уже был главой Калуша. В его биографии на сайте Кабинета Министров Украины сказано, что он занимал должность мэра города в 2006-м и 2010 году.

По информации ЦИК, Насалик в 2015 году баллотировался на пост ивано-франковского городского головы от "БПП" Солидарность". Он вышел во второй тур, набрав более 42% голосов, но проиграл свободовцу Руслану Марцинкиву (у него 54,8%).

Мэром Калуша в этом же году стал помощник Насалика Игорь Матвичук, пишет издание "Вікна".

В 2006 году на должность городского головы Калуша претендовали 18 кандидатов. Тогда Насалик победил с поддержкой более 25% избирателей, а его ближайший конкурент получил почти вдвое меньше голосов. В 2010 году на должность городского головы было два претендента, Насалик взял более 90% голосов избирателей, отмечает издание.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

Теги: ВО Свобода, ЦИК, Ивано-Франковск, Солидарность, местные выборы, Игорь Насалик
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