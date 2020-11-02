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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе открывали огонь в районе Шумов и Старогнатовки – штаб ООС

Российские оккупанты на Донбассе с начала суток 2 ноября дважды нарушили режим прекращения огня, сообщил штаб операции Объединенных сил.

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Боевых потерь и ранений в рядах сил ООС нет
Боевых потерь и ранений в рядах сил ООС нет
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Боевики на Донбассе 2 ноября открывали огонь в районе Шумов и Старогнатовки Донецкой области. Об этом в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.

Российские оккупанты применяли противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

По данным штаба ООС, обстрел со стороны боевиков был неприцельным, поэтому украинские военные ответный огонь не открывали.

Боевых потерь и ранений в рядах сил ООС нет.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/966113943880015/

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий29 октября в результате нарушения боевиками режима тишины были ранены двое украинских военных, 30 октября – двое погибли

Украинская сторона регулярно сообщает о единичных случаях нарушения режима прекращения огня. Наблюдатели ОБСЕ отметили, что только за прошедшие выходные, 2425 октября, они зафиксировали почти 50 случаев несоблюдения перемирия. 

Теги: Россия, Украина, военные, боевики, перемирие, обстрелы, Шумы, Старогнатовка, война на Донбассе, ООС
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