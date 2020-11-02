Конец перемирия на Донбассе будет, когда одна из сторон заявит, что выходит из него – Гармаш

Нынешнюю ситуацию на Донбассе можно считать нарушением перемирия, а не его концом, считает представитель Донецкой области в украинской делегации в трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

Происходящее на Донбассе, где снова погибли украинские военнослужащие, не является концом перемирия, о котором договорились в трехсторонней контактной группе (ТКГ).

Об этом журналист, представитель Донецкой области в украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш заявил в эфире радио "Донбасс.Реалии".

"Конец перемирия будет тогда, когда хотя бы одна из сторон заявит, что выходит из него. На сегодняшний день мы имеем факт нарушения перемирия. Как раз существование перемирия позволяет нам говорить о факте нарушения и привлечении к ответственности нарушителя", – сказал он.

По словам журналиста, люди, которые отвечают за безопасность, объяснили ему, что на Донбассе "есть признаки осознанной эскалации".

"Анализируя заявления той стороны, последовавшие после происходящего, я тоже прихожу к выводу, что это метод давления на Украину, чтобы заставить нас принять их вариант этого координационного механизма, который, согласно дополнительному соглашению о перемирии, должен быть выработан и задействован. До этого не было единого понимания этого механизма. Та сторона настаивает на совместных инспекциях военных позиций друг друга. Украина называет эту позицию неприемлемой для себя", – объяснил Гармаш.

Он подчеркнул, что украинская сторона не будет проводить совместные инспектирования с представителями ОРДЛО.

"Мы считаем, что верификацию нарушений должна проводить ОБСЕ, как это записано в Минском комплексе мер. Механизм координации – то, что и было задействовано: телефонная связь, электронная почта: прямой выход на СЦКК и ОБСЕ. То, что были остановлены, как мне сказали, дальнейшие обстрелы благодаря такой координации, показывает, что этот механизм работает", – рассказал Гармаш.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.

В Офисе президента называли последнее достижение перемирия "серьезной победой". Зеленский 22 октября заявил, что "только слепой не видит, что режим тишины, как бы там ни было, работает".

29 октября российско-оккупационные войска нарушали режим тишины пять раз, в результате чего были ранены двое украинских военнослужащих. Их госпитализировали. С начала суток 30 октября на Донбассе погибло двое украинских военных. В ответ украинская сторона созвала внеочередное заседание подгруппы ТКГ по безопасности. На нем договорились продолжать режим прекращения огня.