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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сутки на Донбассе. Боевики 1 ноября два раза нарушили режим тишины – штаб ООС

Украинские военные не применяли оружие в ответ на провокационные обстрелы со стороны пророссийских боевиков на Донбассе, информирует штаб операции Объединенных сил.

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С начала суток на Донбассе не фиксируют обстрелов
С начала суток на Донбассе не фиксируют обстрелов
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Вооруженные формирования России 1 ноября дважды открывали огонь по украинским позициям, с начала текущих суток на линии разграничения не фиксируют нарушений режима прекращения огня. Об этом сказано в сводке штаба операции Объединенных сил по состоянию на 7.00, опубликованной в Facebook. 

"Факт нарушения режима прекращения огня зафиксирован в вечернее время в районе населенного пункта Водяное [Донецкой области], где враг применил стрелковое оружие. Выстрелы не представляли угрозы нашим военнослужащим, поэтому на провокационные действия противника украинские защитники оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", – говорится в сообщении. 

Кроме того, в районе Водяного 1 ноября украинские военные зафиксировали пролет беспилотника боевиков. 

"Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил вражеский беспилотник был подавлен, что исключило возможность его дальнейшего использования", – сказано в сводке. 

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/1249592912092980/

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий29 октября в результате нарушения боевиками режима тишины были ранены двое украинских военных, 30 октября – двое погибли

Украинская сторона регулярно сообщает о единичных случаях нарушения режима прекращения огня. Наблюдатели ОБСЕ отметили, что только за прошедшие выходные, 2425 октября, они зафиксировали почти 50 случаев несоблюдения перемирия. 

Теги: Россия, Украина, Донбасс, провокации, беспилотники, Водяное, война в Украине, военнослужащий, война на Донбассе, режим тишины, ООС
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