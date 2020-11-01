На Донбассе 1 ноября соблюдается режим тишины – штаб ООС

За прошедшие сутки, 31 октября, на на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны боевиков. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.
Так, недалеко от населенного пункта Зайцево Донецкой области противник совершил одиночный выстрел из ручного противотанкового гранатомета. Вражеская провокация не представляла угрозы украинским военнослужащим, поэтому оружие в ответ украинские защитники не применили.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
С начала текущих суток, 1 ноября, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.
6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.
Украинская сторона регулярно сообщает о единичных случаях нарушения режима прекращения огня. Наблюдатели ОБСЕ отметили, что только за прошедшие выходные, 24–25 октября, они зафиксировали почти 50 случаев несоблюдения перемирия.