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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе 1 ноября соблюдается режим тишины – штаб ООС

31 октября недалеко от населенного пункта Зайцево Донецкой области боевики выстрелили из ручного противотанкового гранатомета.

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1 ноября на Донбассе жертв среди украинских военных не зафиксировано
1 ноября на Донбассе жертв среди украинских военных не зафиксировано
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки, 31 октября, на на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны боевиков. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

Так, недалеко от населенного пункта Зайцево Донецкой области противник совершил одиночный выстрел из ручного противотанкового гранатомета. Вражеская провокация не представляла угрозы украинским военнослужащим, поэтому оружие в ответ украинские защитники не применили.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 1 ноября, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/362473484985611/

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.

Украинская сторона регулярно сообщает о единичных случаях нарушения режима прекращения огня. Наблюдатели ОБСЕ отметили, что только за прошедшие выходные, 2425 октября, они зафиксировали почти 50 случаев несоблюдения перемирия. 

Теги: Россия, Донбасс, боевики, Зайцево, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, ООС
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