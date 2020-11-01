На Донбассе 1 ноября соблюдается режим тишины – штаб ООС

31 октября недалеко от населенного пункта Зайцево Донецкой области боевики выстрелили из ручного противотанкового гранатомета.

За прошедшие сутки, 31 октября, на на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны боевиков. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

Так, недалеко от населенного пункта Зайцево Донецкой области противник совершил одиночный выстрел из ручного противотанкового гранатомета. Вражеская провокация не представляла угрозы украинским военнослужащим, поэтому оружие в ответ украинские защитники не применили.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 1 ноября, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.

Украинская сторона регулярно сообщает о единичных случаях нарушения режима прекращения огня. Наблюдатели ОБСЕ отметили, что только за прошедшие выходные, 24–25 октября, они зафиксировали почти 50 случаев несоблюдения перемирия.