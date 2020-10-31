Разумков призвал отправить больше наблюдателей ОБСЕ в оккупированные районы Донбасса

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что для урегулирования конфликта на Донбассе важно сотрудничество с ОБСЕ.

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков призвал увеличить присутствие наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на не подконтрольных правительству территориях Донбасса. Как сообщает пресс-служба парламента, об этом он сказал на встрече с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом 30 октября.

Разумков заявил, что сотрудничество с ОБСЕ остается важным для Украины в контексте конфликта на Донбассе. Он также подчеркнул, что "ключевым инструментом в распоряжении ОБСЕ и в дальнейшем является специальная мониторинговая миссия".

Спикер парламента поблагодарил Германию за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и позицию в рамках переговоров в нормандском формате.

Также на встрече обсуждался вопрос аннексии Крыма и нарушений международного гуманитарного права на полуострове со стороны России, добавили в пресс-службе.

Россия в 2014 году, вскоре после смены власти в Украине в результате Революции достоинства, оккупировала Крым и начала военную агрессию в Донецкой и Луганской областях. В связи с агрессией против Украины в отношении РФ введены несколько пакетов международных санкций.

Урегулирование конфликта ведется в рамках минского (Украина – ОБСЕ – Россия) и нормандского (Украина – Германия – Франция – Россия) форматов.