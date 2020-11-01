Второй тур выборов мэра Львова состоится 22 ноября – ТИК

Во второй тур выборов на должность городского головы Львова вышли нынешний мэр Львова Андрей Садовый и нардеп от "Европейской солидарности" Олег Синютка.

Второй тур выборов мэра Львова пройдет 22 ноября, об этом 1 ноября Общественному сообщил руководитель городской территориальной избирательной комиссии Игорь Слипецкий.

По данным ТИК, больше всего голосов получили нынешний мэр Львова Андрей Садовый и нардеп от "Европейской солидарности" Олег Синютка. Они примут участие во втором туре выборов.

Садовый по результатам обработки 100% бюллетеней набрал 90 812 голосов (39,96%), Синютка – 70 504 голоса (31,03%).

Третье место занял Руслан Кошулинский с 9,74% голосов.

Всего на пост городского головы Львова баллотировалось 17 кандидатов.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

Садовый возглавляет Львов с 2006 года.