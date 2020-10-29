Во второй тур выборов мэра Львова выходят Садовый и Синютка – официальные данные ТИК

По результатам подсчета 100% бюллетеней, на выборах мэра Львова нынешний городской голова Андрей Садовый набрал 39,96% голосов, а нардеп от "Европейской солидарности" Олег Синютка – 31,03%.

Львовский территориальный избирком объявил окончательные результаты первого тура выборов мэра города. Об этом пишет Zaxid.net.

Во второй тур выходят нынешний мэр Львова Андрей Садовый и нардеп от "Европейской солидарности" Олег Синютка.

Садовый по результатам обработки 100% бюллетеней набрал 90 812 голосов (39,96%), Синютка – 70 504 голоса (31,03%).

Третье место занял Руслан Кошулинский с 9,74% голосов.

Всего на пост городского головы Львова баллотировалось 17 кандидатов.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.