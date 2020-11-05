Во второй тур выборов мэра Николаева выходят действующий городской голова Александр Сенкевич и кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Владислав Чайка.

В Николаеве пройдет второй тур выборов мэра. Об этом со ссылкой на информацию территориальной избирательной комиссии 5 ноября сообщило Общественное.

Во второй тур выходят действующий мэр Александр Сенкевич (38,94% голосов) и кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Владислав Чайка (29,31%).

Всего в выборах участвовало шесть кандидатов.

Второй тур состоится 22 ноября.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.