Местные выборы в Украине. Стали известны даты вторых туров

Второй тур выборов мэра пройдет в Луцке, Сумах, Краматорске (Донецкая область), Каменце-Подольском (Хмельницкая область), Славянске (Донецкая область), Дрогобыче (Львовская область), Ужгороде, Броварах (Киевская область), Полтаве, Львове и Ровно.

В 11 городах Украины второй тур выборов мэра пройдет 15-го и 22 ноября. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия в Facebok.

В Луцке, Сумах, Краматорске (Донецкая область) и Каменце-Подольском (Хмельницкая область) выборы состоятся 15 ноября. В Славянске (Донецкая область), Дрогобыче (Львовская область), Ужгороде, Броварах (Киевская область), Полтаве, Львове и Ровно – 22 ноября.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

Второй тур выборов проводится в городах с населением свыше 75 тыс. человек, если ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов.