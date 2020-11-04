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В Чернигове на выборах мэра победил действующий городской голова Атрошенко

Партия мэра Чернигова Владислава Атрошенко "Родной дом" получила большинство мест в местном горсовете.

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Атрошенко занимает пост мэра Чернигова с декабря 2015 года
Атрошенко занимает пост мэра Чернигова с декабря 2015 года
Фото: Віктор Кошмал / Facebook

В Чернигове на выборах мэра победил действующий городской голова Владислав Атрошенко. Об этом 4 ноября сообщает Общественное.

Сегодня Черниговская территориальная избирательная комиссия объявила итоги выборов мэра и депутатов горсовета. Согласно обнародованным результатам голосования, Атрошенко поддержало 62 937 жителей Чернигова (77,49%).

Второе место занял представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Антошин. За него проголосовало 3656 человек. Третье место – у кандидата от "Слуги народа" Юрия Тарасовца (3517 голосов).

Помимо этого, партия Атрошенко "Родной дом" получила большинство мест в горсовете Чернигова – 26. Остальные партии – "Слуга народа", "Наш край", "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Европейская солидарность" – будут иметь по четыре представителя в местном горсовете.

Атрошенко занимает пост мэра Чернигова с декабря 2015 года.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

Теги: Украина, Чернигов, выборы, Владислав Атрошенко, местные выборы
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