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В Чернигове автомобиль Рабиновича забросали яйцами. Полиция задержала более 10 человек. Видео

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович сообщил, что сегодня в Чернигове "интересные радикалы" бегали за его машиной и "разбрасывали продукты сельского хозяйства". Полиция пыталась прекратить потасовку и задержала более 10 ее участников.

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У Рабиновича в Чернигове произошел конфликт с представителями "Национального корпуса"
У Рабиновича в Чернигове произошел конфликт с представителями "Национального корпуса"
Фото: zagittya.com.ua

18 июня в Чернигове "группа радикально настроенных молодых людей" пыталась перекрыть движение автомобиля народного депутата и забросала машину яйцами, сообщила пресс-служба полиции.

Правоохранители не назвали фамилию политика, но народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович сообщил в Facebook, что сегодня посещал Чернигов.

"Пообщались с очень интересными радикалами, которые бегали за нашими машинами, блокировали нам дорогу, разбрасывали продукты сельского хозяйства", – сказал он в видеообращении.

https://www.facebook.com/vadim.rabinovich.39/videos/1470572753112750/

Полиция сообщила, что пыталась прекратить столкновения, но "группа молодых людей направила свою агрессию на полицейских и распылила в их сторону аэрозоль раздражающего действия". В результате противостояния один правоохранитель получил телесные повреждения, он госпитализирован.

После конфликта полиция открыла уголовное производство по ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Более 10 участников потасовки задержали и доставили в отдел полиции для дачи показаний.

Общественное опубликовало в YouTube видео, снятое на месте инцидента.

Один из участников акции – Александр Тарнавский из партии "Национальный корпус" сказал, что кортеж Рабиновича "двигался по зеленой зоне, по историческому месту", и полиция ему не препятствовала. В черниговской ячейке "Оппозиционной платформы – За жизнь" признали, что кортеж действительно ехал по зеленой зоне, "поскольку эти люди преградили проезд и невозможно было выехать другим способом".

ВИДЕО
Видео: Суспільне Чернігів / YouTube
Теги: Чернигов, Вадим Рабинович, полиция, Национальный корпус, Оппозиционная платформа – За жизнь
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