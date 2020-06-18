В Чернигове автомобиль Рабиновича забросали яйцами. Полиция задержала более 10 человек. Видео

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович сообщил, что сегодня в Чернигове "интересные радикалы" бегали за его машиной и "разбрасывали продукты сельского хозяйства". Полиция пыталась прекратить потасовку и задержала более 10 ее участников.

18 июня в Чернигове "группа радикально настроенных молодых людей" пыталась перекрыть движение автомобиля народного депутата и забросала машину яйцами, сообщила пресс-служба полиции.

Правоохранители не назвали фамилию политика, но народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович сообщил в Facebook, что сегодня посещал Чернигов.

"Пообщались с очень интересными радикалами, которые бегали за нашими машинами, блокировали нам дорогу, разбрасывали продукты сельского хозяйства", – сказал он в видеообращении.

Полиция сообщила, что пыталась прекратить столкновения, но "группа молодых людей направила свою агрессию на полицейских и распылила в их сторону аэрозоль раздражающего действия". В результате противостояния один правоохранитель получил телесные повреждения, он госпитализирован.

После конфликта полиция открыла уголовное производство по ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Более 10 участников потасовки задержали и доставили в отдел полиции для дачи показаний.

Общественное опубликовало в YouTube видео, снятое на месте инцидента.

Один из участников акции – Александр Тарнавский из партии "Национальный корпус" сказал, что кортеж Рабиновича "двигался по зеленой зоне, по историческому месту", и полиция ему не препятствовала. В черниговской ячейке "Оппозиционной платформы – За жизнь" признали, что кортеж действительно ехал по зеленой зоне, "поскольку эти люди преградили проезд и невозможно было выехать другим способом".

ВИДЕО