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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Полиция начала уголовное производство из-за нападения на Бужанского с яйцами

Действия лиц, которые в ночь на 6 марта забросали народного депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского яйцами в Киеве, полиция квалифицировала как групповое хулиганство.

Бужанский заявил, что после нападения "повреждения, несовместимые с эксплуатацией", получил только его костюм
Бужанский заявил, что после нападения "повреждения, несовместимые с эксплуатацией", получил только его костюм
Фото: Макс Бужанский / Facebook

Полиция начала уголовное производство по факту нападения на народного депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве Александр Пивовар.

По его словам, уголовное производство открыто по  ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц). 

В полиции уточнили, что информацию зарегистрировали в журнале единого учета заявлений после сообщений о нападении в СМИ.

Бужанский рассказал, что в ночь на 6 марта в Киеве группа неизвестных забросала его яйцами. Нападение произошло возле студии телеканала ZIK после программы "Народ против". По словам депутата, было 35–40 человек, которые представились ветеранами полка "Азов" и имели при себе биты.

В комментариях под постом Бужанского в Facebook о происшествии ветеран "Азова" Александр Волков написал, что это он вчера встретил парламентария возле телеканала. По словам Волкова, их было трое, а не 40 человек, как заявил депутат. "Я просил выйти тебя из машины, но ты испуганно сидел там, пытался закрыться в ней... А за то, что ты написал тут всю эту лживую дичь, я приду к тебе еще раз, и на этот раз разговор будет совсем другим", – заявил Волков.

Нардеп сказал, что не писал заявление в полицию, поскольку "повреждения, несовместимые с эксплуатацией", получил только его костюм.

Бужанскиий был избран в парламент в 25-м округе в Днепропетровской области, входит во фракцию "Слуга народа".

В последнее время депутат подвергался критике из-за отказа встать, когда Верховная Рада почтила минутой молчания память героев Небесной сотни, а также из-за законопроекта о праве выступать в парламенте на русском языке.

Теги: полиция, полк Азов, Максим Бужанский, Александр Пивовар
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