Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Бужанский заявил, что 35–40 ветеранов полка "Азов" забросали его яйцами. Азовцы утверждают, что их было трое

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский сообщил, что группа неизвестных с битами и яйцами напала на него ночью возле студии телеканала ZIK. По словам политика, ему запачкали костюм, в полицию он решил не обращаться.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бужанский: Костюм, боюсь, получил повреждения, несовместимые с эксплуатацией в дальнейшем
Бужанский: Костюм, боюсь, получил повреждения, несовместимые с эксплуатацией в дальнейшем
Фото: Слуга Народу / Facebook

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский сообщил в Facebook, что в ночь на 6 марта в Киеве группа неизвестных забросала его яйцами.

Нападение произошло возле студии телеканала ZIK после программы "Народ против".

"Толпа персонажей, человек 35–40, с битами, представившихся ветеранами полка "Азов", с помощью нескольких яиц одержала убедительную победу над моим костюмом. Не особо впечатлен, костюмов у меня явно больше, чем у них яиц, я имею в виду, у меня одного, чем у них всех 40 вместе взятых", – написал он.

По информации Бужанского, нападавшие приехали на двух автомобилях – Mitsubishi L200 и Mercedes-Benz Sprinter.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1567843723380101&id=100004634650264

Телеканалу "112 Украина" он сообщил, что не подавал заявление в полицию.

"Костюм, боюсь, получил повреждения, несовместимые с эксплуатацией в дальнейшем", – сказал он.

Под своим постом политик уточнил, что пострадала также куртка водителя "и машину засвинячили".

В комментариях под сообщением Бужанского ветеран "Азова" Александр Волков написал, что это он вчера встретил парламентария возле телеканала. По словам Волкова, их было трое, а не 40 человек, как заявил депутат.

"Я просил выйти тебя из машины, но ты испуганно сидел там, пытался закрыться в ней... А за то, что ты написал тут всю эту лживую дичь, я приду к тебе еще раз, и на этот раз разговор будет совсем другим", – заявил Волков.

На канале "ОпустиВату" в Telegram 6 марта опубликовано короткое видео инцидента. На видео запечатлено, что Бужанский сидит в машине на переднем пассажирском сидении. Голос за кадром представляется ветераном полка "Азов" и призывает выйти Бужанского из автомобиля, тот снимает происходящее на телефон и говорит, что не выйдет.

Бужанскиий был избран в парламент на 25-м округе в Днепропетровской области, входит во фракцию "Слуга народа".

В последнее время депутат подвергался критике из-за отказа встать, когда Верховная Рада почтила минутой молчания память героев Небесной сотни, а также из-за законопроекта о праве выступать в парламенте на русском языке.

Теги: полк Азов, Максим Бужанский, Слуга народа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Берлускони расстался с невестой после девяти лет отношений
Берлускони расстался с невестой после девяти лет отношений
  Michelle Andrade выпустила новую песню и показала детское фото
  Michelle Andrade выпустила новую песню и показала детское фото
"Я действительно очень люблю своего парня". Граймс подтвердила, что ждет ребенка от Маска
"Я действительно очень люблю своего парня". Граймс подтвердила, что ждет ребенка от Маска
"Мадам – мазохистка". Мадонна считает дни до окончания гастрольного тура
"Мадам – мазохистка". Мадонна считает дни до окончания гастрольного тура
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS