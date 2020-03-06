Бужанский заявил, что 35–40 ветеранов полка "Азов" забросали его яйцами. Азовцы утверждают, что их было трое

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский сообщил, что группа неизвестных с битами и яйцами напала на него ночью возле студии телеканала ZIK. По словам политика, ему запачкали костюм, в полицию он решил не обращаться.

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский сообщил в Facebook, что в ночь на 6 марта в Киеве группа неизвестных забросала его яйцами.

Нападение произошло возле студии телеканала ZIK после программы "Народ против".

"Толпа персонажей, человек 35–40, с битами, представившихся ветеранами полка "Азов", с помощью нескольких яиц одержала убедительную победу над моим костюмом. Не особо впечатлен, костюмов у меня явно больше, чем у них яиц, я имею в виду, у меня одного, чем у них всех 40 вместе взятых", – написал он.

По информации Бужанского, нападавшие приехали на двух автомобилях – Mitsubishi L200 и Mercedes-Benz Sprinter.

Телеканалу "112 Украина" он сообщил, что не подавал заявление в полицию.

"Костюм, боюсь, получил повреждения, несовместимые с эксплуатацией в дальнейшем", – сказал он.

Под своим постом политик уточнил, что пострадала также куртка водителя "и машину засвинячили".

В комментариях под сообщением Бужанского ветеран "Азова" Александр Волков написал, что это он вчера встретил парламентария возле телеканала. По словам Волкова, их было трое, а не 40 человек, как заявил депутат.

"Я просил выйти тебя из машины, но ты испуганно сидел там, пытался закрыться в ней... А за то, что ты написал тут всю эту лживую дичь, я приду к тебе еще раз, и на этот раз разговор будет совсем другим", – заявил Волков.

На канале "ОпустиВату" в Telegram 6 марта опубликовано короткое видео инцидента. На видео запечатлено, что Бужанский сидит в машине на переднем пассажирском сидении. Голос за кадром представляется ветераном полка "Азов" и призывает выйти Бужанского из автомобиля, тот снимает происходящее на телефон и говорит, что не выйдет.

Бужанскиий был избран в парламент на 25-м округе в Днепропетровской области, входит во фракцию "Слуга народа".

В последнее время депутат подвергался критике из-за отказа встать, когда Верховная Рада почтила минутой молчания память героев Небесной сотни, а также из-за законопроекта о праве выступать в парламенте на русском языке.