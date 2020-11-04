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Выборы мэра Харькова выиграл Кернес

За Геннадия Кернеса на выборах мэра Харькова проголосовало 60,34% избирателей, принявших участие в голосовании. Всего на пост харьковского мэра баллотировалось 14 кандидатов.

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Кернес стал мэром в третий раз
Кернес стал мэром в третий раз
Фото: sq.com.ua

В Харькове выборы мэра города в третий раз выиграл Геннадий Кернес. Об этом сообщает Общественное со ссылкой на информацию Харьковской городской территориальной избирательной комиссии, которая обработала 100% протоколов.

Так, за Кернеса проголосовало 60,34% избирателей, принявших участие в местных выборах.

На втором месте – кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь", народный депутат Александр Фельдман с 14,32% голосов. На третьем – глава Харьковской облгосадминистрации, кандидат от "Слуги народа" Алексей Кучер (7,24% голосов). 

Всего на пост харьковского мэра баллотировалось 14 кандидатов. 

В голосовании приняло участие 323 218 человек, 6180 бюллетеней были признаны недействительными.

Официальное объявление результатов голосования планируется 4 ноября.

61-летний Кернес является мэром Харькова с 2010 года. Весной 2014-го на него совершили покушение, с тех пор он передвигается в коляске. На местных выборах, которые состоятся 25 октября 2020 года, он опять баллотируется в мэры города от партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков".

Кернес последний раз появлялся на публике 23 августа, на мероприятиях ко Дню города и Дню национального флага. 14 сентября издание ZN.UA сообщило, что он в первых числах сентября заболел COVID-19 и был госпитализирован с двусторонним воспалением легких. Источники издания утверждали, что Кернес был в коме. 15 сентября в Харьковском горсовете подтвердили, что Кернес госпитализирован с коронавирусом, но отметили, что он "много и очень громко смеялся" над сообщениями о коме.

В ночь на 17 сентября Кернеса доставили в Германию на лечение в клинике "Шарите". Родные политика сообщали, что состояние его здоровья стабильное. 2 октября бизнесмен, друг Кернеса Павел Фукс рассказал, что мэр Харькова получил отрицательный тест на коронавирус.

12 октября глава Харьковской ОГА Алексей Кучер в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что Кернес чувствует себя плохо. 13 октября клиника "Шарите" обнародовала заявление: "Кернес из Харькова (Украина) находится у нас на лечении. Каждый день он делает успехи, и мы ожидаем его полного выздоровления".

Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда "прошила" пуля. С этим якобы связано тяжелое течение болезни Кернеса.

3 ноября издание "Политрада", ряд анонимных Telegram-каналов и бывший нардеп Игорь Мосийчук сообщили о смерти Кернеса. Директор департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко в комментарии изданию "ГОРДОН" опроверг сообщения о смерти Кернеса. По его словам, вбросы связаны с оглашением результатов выборов.

Теги: Харьков, выборы, Геннадий Кернес, местные выборы
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