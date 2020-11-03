Три года без мэра. В Луцке состоится второй тур выборов городского головы

Во втором туре выборов мэра Луцка примут участие представитель партии "За майбутнє" Игорь Полищук и самовыдвиженец и мэр Луцка в 2006–2010 годах Богдан Шиба.

На выборах мэра Луцка ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, поэтому состоится второй тур. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

В первом туре больше всего голосов набрал представитель партии "За майбутнє" Игорь Полищук – 18 934 (32,47%). В 2012–2017 годах он работал главным юридическим советником заместителя главы правления благотворительного фонда Игоря Палицы "Только вместе".

Вместе с Полищуком во второй тур пройдет самовыдвиженец и мэр Луцка в 2006–2010 годах Богдан Шиба, набравший 7662 голоса (13,14%). Он также был первым заместителем председателя Волынской облгосадминистрации, а сейчас руководит госпредприятием "Волыньстандартметрология".

Результаты других кандидатов выглядят следующим образом:

Юрий Моклица ("Европейская солидарность") – 7429 (12,74%);

Алла Надточий ("Гражданское движение "Сознательные") – 5957 (10,21%);

Роман Бондарук ("Слуга народа") – 4732 (8,11%);

Николай Федик ("Свобода") – 3871 (6,63%);

Ирина Чебелюк ("Батьк і вщина") – 5,96%;

вщина") – 5,96%; Евгений Мельник ("Сила и честь") – 3478 (3,22%);

Артур Мартиросян (Аграрная партия Украины) – 1880 (1,81%);

Виктор Грисюк ("Эко Партия Березы") – 998 (1,71%);

Дмитрий Глазунов (самовыдвижение) – 783 (1,34%).

Официальную дату второго тура выборов мэра Луцка еще не назначили, однако член Луцкой городской территориальной избирательной комиссии анонимно сообщил "Українським новинам", что он состоится 15 ноября.

Постоянного мэра в Луцке нет с 2017 года, когда умер Николай Романюк. После его смерти и.о. мэра стал Полищук, а затем – депутат от "Батьківщини" Григорий Пустовит.