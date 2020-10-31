Политолог: Среди непарламентских партий на выборах первое место занял "Наш край"

"Наш край" сформирует как минимум шесть фракций в областных советах, он также проходит в ряд советов других уровней и получает около 50 должностей глав общин, сообщил политический эксперт Дмитрий Корнейчук.

Корнейчук: "Наш край" также обошел "Свободу", "Силу и честь", Радикальную партию и "Довіру" Фото: Дмитрий Корнейчук (Dmitriy Korneychuk) / Facebook

Политическая партия "Наш край" заняла первое месте по результативности на местных выборах среди партий, у которых нет в Верховной Раде фракции или депутатской группы, заявил в Facebook политический эксперт Дмитрий Корнейчук.

Он отметил, что "Наш край" фактически повторил свой результат выборов 2015 года, обойдя другие непарламентские силы.

"На первом месте по результативности среди непарламентских партий – "Наш край". Как минимум шесть фракций в областных советах: Житомирский, Киевский, Николаевский, Сумской, Херсонский и Черниговский. По Луганской области, где облсовет не избирается, партия набрала 30%, то есть уверенно прошла бы. По другим регионам данные еще уточняются", – заявил политолог.

Корнейчук добавил, что эта политическая сила также проходит в ряд советов других уровней и получает около 50 должностей глав общин.

"Почти в три раза отстала от "Нашего края" другая партия, пытавшаяся скопировать его стратегию (в частности, объявив себя "партией мэров"), – "Пропозиція". Пока в ее активе три базовых города – Днепр, Кропивницкий и Николаев, а также города поменьше. Судя по тому, что партия не публикует данные по всей Украине, результат там не очень высокий", – считает эксперт.

"Наш край" также обошел "Свободу", "Силу и честь", Радикальную партию и "Довіру", у которой в парламенте есть своя группа, отметил он.

"Парламентская партия "Голос", преодолевшая пятипроцентный барьер на последних выборах и растерявшаяся после ухода лидера из Рады, оказалась ниже даже этих партий. "Перемога Пальчевського" показала вообще неприличный результат как для ее бюджета, не пройдя, по предварительным данным, ни в Киевсовет, ни в советы в областях и областных центрах", – подчеркнул Корнейчук.

В выборах приняли участие 144 партии, многие из них – это местные проекты, ограничивающиеся одной областью, написал политолог.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.