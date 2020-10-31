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В Краматорске пройдет второй тур выборов мэра

По информации ЦИК, во второй тур на выборах мэра Краматорска Донецкой области вышли действующий городской голова Андрей Панков и самовыдвиженец, депутат горсовета от партии "Наш край" Александр Гончаренко.

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Гончаренко набрал 48,61%
Гончаренко набрал 48,61% 
Фото: depositphotos.com

На выборах городского головы в Краматорске Донецкой области ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, поэтому состоится второй тур. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.

Во второй тур вышли самовыдвиженец, действующий депутат Краматорского горсовета от "Нашего края" Александр Гончаренко, который набрал 48,61% (19 390 голосов) и нынешний мэр города Андрей Панков, за которого проголосовали 37,75% избирателей (15 056 человек).

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

В соответствии с Избирательным кодексом, официальные результаты местных выборов должны быть установлены не позднее 6 ноября. Второй тур мэрских выборов должен пройти в течение трех недель после оглашения результатов.

Теги: Донецкая область, Донбасс, Краматорск, местные выборы, Александр Гончаренко
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