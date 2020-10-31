В ОПЗЖ заявили, что добьются наказания для фальсификаторов выборов в Харькове

На выборах в Харькове на многих участках бюллетени, которые по всем требованиям законодательства должны считаться испорченными и недействительными, засчитывались в пользу партии действующего мэра Геннадия Кернеса "Успешный Харьков", сказано в заявлении "Оппозиционной платформы – За жизнь".

В Харьковском городском избирательном штабе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявили о фальсификации выборов в горсовет. Об этом идет речь в опубликованном 30 октября сообщении на официальном сайте политической силы.

"Выборы в Харькове прошли с грубейшими нарушениями. На многих участках бюллетени, которые по всем требованиям законодательства должны считаться испорченными и недействительными, засчитывались в пользу Блока [Геннадия] Кернеса "Успешный Харьков". Голоса и протоколы "терялись", "исчезали" члены комиссий. Все эти нарушения были нами зафиксированы. Однако, вопреки закону, представителям нашей партии было отказано в возможности опротестовать эти подтасовки в суде", – сказано в заявлении.

27 октября в установленные законом сроки были подготовлены иски в суды по зафиксированным фактам, сообщили в ОПЗЖ.

"Представители партии обратились в Слободской и Основянский суды Харькова, чтобы оспорить решения участковых избирательных комиссий. Вопреки нормам избирательного законодательства, суды, которые во время выборов должны работать в круглосуточном режиме, оказались закрыты. На требования возобновить работу, представители судов ответили отказом. Факт этого грубейшего нарушения был зафиксирован в присутствие полиции. В дальнейшем ситуация вовсе вышла за правовые рамки. Заявление представителей партии не приняли к рассмотрению на том основании, что сроки его подачи истекли. Это прямо указывает на наличие в действиях судебных чиновников преступного умысла", – подчеркнули партийцы.

Они заявили, что обратятся в ГБР с жалобой на действия судов.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" отказывается признавать эти незаконные действия и решения. Мы будем отстаивать свои права в судебном порядке. По факту срыва работы судов и преступного бездействия судебных чиновников будет подано соответствующее заявление в Государственное бюро расследований. Местные феодалы думают, что с помощью фальсификаций и беззакония они смогут удержаться при власти. Но мы добьемся справедливости и защитим голоса наших избирателей! Виновные в подтасовках и искусственном параличе судов понесут заслуженное наказание!" – подытожили в политической силе.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

В соответствии с Избирательным кодексом, официальные результаты местных выборов должны быть установлены не позднее 6 ноября.