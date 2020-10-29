Политолог Таран: В ряде киевских теризбиркомов происходит массовая попытка протянуть Пальчевского за счет донорства ОПЗЖ

По данным политолога Сергея Тарана, в результате "пересчета/уточнения" протоколов в киевских избиркомах у партии телеведущего и бизнесмена Андрея Пальчевского "Перемога Пальчевського" за счет "Оппозиционной платформы – За жизнь" появляется "на несколько десятков голосов больше". Шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина написала, что такую "схему запалили", поэтому придумали новую. По ее данным, политсиле телеведущего для преодоления пятипроцентного барьера на выборах в Киевсовет не хватает более 5 тыс. голосов.

Политолог Сергей Таран 28 октября заявил в Facebook о попытках сфальсифицировать результаты местных выборов в ряде киевских территориальных избиркомов.

"Сейчас в ряде киевских ТИК происходит массовая попытка протянуть [в Киевсовет партию телеведущего и бизнесмена Андрея] Пальчевского за счет донорства ["Оппозиционной платформы – За жизнь"]. Механизм простой и циничный: протоколы УИК отсылают "на перерасчет/уточнение", после чего в ТИК возвращаются "новые протоколы", где у Пальчевского появляется на несколько десятков голосов больше – за счет ОПЗЖ – в надежде, что другие партии этого не заметят", – написал он.

Таран, который баллотируется в Киевсовет от "Европейской солидарности", заверил, что представители этой политсилы "это замечают и не дают ФСБшным мошенникам попасть в киевскую власть".

28 октября в киевском штабе "Оппозиционной платформы – За жизнь" сообщили о массовой фальсификации результатов голосования на местных выборах на участках столицы. В Дарницком районе участковая избирательная комиссия внесла изменения в итоговые протоколы, и голоса, отданные за ОПЗЖ, оказались приписаны "Перемозі Пальчевського", заявили в ОПЗЖ.

При обработке уточненных экземпляров протоколов было обнаружено расхождение между данными о результатах голосования по партийным избирательным спискам, сообщил глава Дарницкой территориальной избирательной комиссии Владимир Селезнев. Сфальсифицированы как минимум два протокола, в которых отнимаются голоса у ОПЗЖ и передаются другой политической силе, заявил кандидат в мэры Киева от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Попов, который приехал в теризбирком.

Шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина в Facebook написала, что "протащить в Киевсовет "Перемогу Пальчевського" за счет голосов ОПЗЖ" пытался нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Столар.

"Политсила Пальчевского в столице собрала аж 4,4%, следовательно, для преодоления барьера сфальсифицировать нужно больше 5 тыс. голосов. Сложно, муторно, долго. Плюс схему запалили. Шкандаль. Удивительно, но ОПЗЖ на роль терпилы не согласилась. Поэтому придумали новую", – отметила журналистка.

По данным Кошкиной, "на каждом киевском округе" наблюдателям Пальчевского под угрозой невыплаты заработной платы сказали написать заявление о махинации членов комиссии при подсчете голосов.

"Наблюдателям, конечно, не объясняют, что заведомо ложное сообщение о преступлении – гарантированная ст. 383 [Уголовного кодекса Украины]. Заявления сдаются в ТИК. В Шевченковский сегодня их принесли уже 10. Для Дарницкого задача поставлена в 100", – написала она.

Журналистка сообщила, что частью "схемы" является организация митинга под зданием Киевской горгосадминистрации: "На завтра под КГГА "пальчевские" собирают митинг на 14.45 – требовать "справедливого" пересчета. Иначе, опять-таки, им не заплатят честно заработанную на выборах зарплату".

Кошкина предположила, что добиваться реализации "схемы" будут в том числе через суд.

"Предполагаемая последовательность: массовые заявления, решения суда о пересчете голосов, фактический срыв выборов по городу. Профильный суд – [Окружной административный суд Киева]. Столар – Пальчевский – Павел Вовк. Вот только на дворе не 2004-й. Страна не та. Город Киев – тем более", – резюмировала она.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%. Согласно экзит-поллу студии Савика Шустера и канала "Украина 24", в Киевсовет проходят семь партий, больше всего голосов получил УДАР действующего мэра Виталия Кличко (19,74%). "Перемога Пальчевського", по данным этого экзит-полла, набрала 4,08% и заняла девятое место в списке.