Попов приехал в Дарницкий теризбирком, в ОПЗЖ заявили, что там фальсифицируют выборы

Сфальсифицированы как минимум два протокола, в которых отнимаются голоса у ОПЗЖ и передаются другой политической силе, заявил кандидат в мэры Киева от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Попов.

Кандидат в мэры Киева от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Попов приехал в территориальную избирательную комиссию Дарницкого района Киева, где, по утверждению партии, обнаружена фальсификация протоколов подсчета голосов по выборам в городской совет, пишет пресс-служба политической силы.

"В Дарницком районе на двух избирательных участках в момент, когда территориальная избирательная комиссия отправила на доработку протоколы подсчета голосов, произошла явная фальсификация данных. То ли с участием, то ли даже без участия членов теризбиркома сфальсифицированы как минимум два протокола, в которых отнимаются голоса у ОПЗЖ и передаются другой политической силе. По этому факту на данный момент ведется расследование, привлечены правоохранительные органы, и мы добьемся того, чтобы правда была восстановлена, – сказал Попов. – Мы будем контролировать не только эти случаи. Нашими наблюдателями выявлены случаи подкупа избирателей, по которым есть подтвержденные факты оплаты голосования. Полиция уже возбудила уголовные дела, и мы добьемся наказания виновных".

28 октября в киевском штабе "Оппозиционной платформы – За жизнь" заявили о массовой фальсификации результатов голосования на местных выборах на участках столицы.

При обработке уточненных экземпляров протоколов было обнаружено расхождение между данными о результатах голосования по партийным избирательным спискам, сообщил глава Дарницкой территориальной избирательной комиссии Владимир Селезнев.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.