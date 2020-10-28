"Сядут все". Суркис заявил о попытке украсть голоса ОПЗЖ в Киеве

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Григорий Суркис прокомментировал сообщение партии о фальсификации выборов в Киевский городской совет.

В "Оппозиционной платформе – За жизнь" пригрозили организаторам фальсификаций на выборах в Киевский горсовет тюремными сроками. В комментарии изданию "ГОРДОН" нардеп от этой политсилы Григорий Суркис заявил: "Сядут все!"

28 октября в киевском штабе "Оппозиционной платформы – За жизнь" сообщили о массовой фальсификации результатов голосования на местных выборах на участках столицы. В Дарницком районе участковая избирательная комиссия внесла изменения в итоговые протоколы, и голоса, отданные за ОПЗЖ, оказались приписаны "Перемозі Пальчевського", заявили в ОПЗЖ.

При обработке уточненных экземпляров протоколов было обнаружено расхождение между данными о результатах голосования по партийным избирательным спискам, сообщил глава Дарницкой территориальной избирательной комиссии Владимир Селезнев. Сфальсифицированы как минимум два протокола, в которых отнимаются голоса у ОПЗЖ и передаются другой политической силе, заявил кандидат в мэры Киева от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Попов, который приехал в теризбирком.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.