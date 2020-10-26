Бойко заявил, что на местных выборах ОПЗЖ заняла лидирующие позиции в 11 регионах, а в шести областях партия на первом месте

Представительство "Оппозиционной платформы – За жизнь" будет не только на юге и востоке страны, но и в части областей запада Украины, подчеркнул нардеп, сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко.

Юрий Бойко: Мэры, местные депутаты находятся рядом с людьми, и именно к ним люди приходят со своими бедами, со своими проблемами Фото: zagittya.com.ua

Сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь", народный депутат Юрий Бойко сообщил на брифинге в пресс-центре партии, что по результатам голосования ОПЗЖ занимает лидирующие позиции в 11 регионах, а в шести областях партия на первом месте. Об этом пишет 26 октября сайт политической силы.

"Я благодарен нашим партийцам и сторонникам, которые поддержали нас и обеспечили блестящий результат на этих выборах, – сказал политик. – Сегодня я могу сказать с уверенностью, что ОПЗЖ заняла первое место в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Одесской, Николаевской областях, второе место – в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, третье – в Житомирской области. Также наше представительство будет в части областей Западной Украины, что тоже для нас важно, поскольку мы не делим страну и считаем всех украинцев равными. Мы будем защищать всех и будем делать так, чтобы всем гражданам Украины жилось легче".

Он заявил, что местные выборы для политической силы очень важны.

"Мэры, местные депутаты находятся рядом с людьми, и именно к ним люди приходят со своими бедами, со своими проблемами. Поэтому очень важно, чтобы были избраны достойные и профессиональные руководители. Сегодня авторитет местной власти растет, но вместе с ним растет и ответственность – те, кого изберут, должны выполнить все обязательства, взятые перед людьми", – резюмировал Бойко.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

Явка на местные выборы составила 36,88%.