200 грн за голос. Жителя Василькова подозревают в подкупе избирателей

35-летний житель Василькова Киевской области привозил избирателей на участок, чтобы они голосовали за одну из кандидаток в депутаты, сообщили в полиции.

В Василькове Киевской области мужчине сообщили о подозрении в подкупе избирателей. Об этом 26 октября сообщила в Facebook полиция Киевской области.

"35-летний мужчина обещал избирателям деньги за их голос на выборах. На автомобиле Chevrolet мужчина привозил местных жителей на избирательный участок, чтобы они проголосовали за одну из кандидаток в депутаты. Стоимость одного голоса составляла 200 гривен. Однако было одно условие – избиратели должны были сфотографировать свой бюллетень", – говорится в сообщении.

Мужчину задержали, он находится в изоляторе временного содержания. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 160 Уголовного кодекса (подкуп избирателя). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет или лишения свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

Явка на местные выборы составила 36,88%.

"ГОРДОН" продолжает следить за развитием событий после голосования на выборах в режиме онлайн.