Нардепа Андрийовича от "Слуги народа" избрали мэром города в Ивано-Франковской области

Народный депутат от патии "Слуга народа" Зиновий Андрийович победил на местных выборах, он избрался городским головой Надворной Ивано-Франковской области.

Андрийович стал нардепом в августе 2019 года Фото: Зіновій Андрійович / Facebook

Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Зиновий Андрийович сложит свои полномочия в связи с избранием городским головой Надворной Ивано-Франковской области. Об этом нардеп сообщил в комментарии Общественному 26 октября.

"Согласно закону, буду писать заявление о сложении мандата. Дал задание юристам выяснить, произойдет это до первой официальной организационной сессии городского совета или после", – сказал нардеп.

Он подчеркнул, что сдаст мандат депутата ВР, чтобы сосредоточиться на работе в Надворной.

По предварительной информации, за Андрийовича проголосовали 60% избирателей.

Андрийович был избран в парламент в 2019 году от 87-го избирательного округа, он мажоритарщик. После сложения полномочий народного депутата в округе объявят новые выборы.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

Явка на местные выборы составила 36,88%.

"ГОРДОН" продолжает следить за развитием событий после голосования на выборах в режиме онлайн.