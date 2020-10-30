ОПЗЖ и Блок Сальдо хотят "отцепить" "Наш край" от Херсонского горсовета – политолог

Партия "Наш край" идет в суды, чтобы добиться пересчета бюллетеней на проблемных участках Херсонской области, сообщила политический эксперт Светлана Кушнир.

Светлана Кушнир: Цифры подправили в протоколах участковых комиссий и подали их в ТИК Скриншот: ukrlife.tv

Партию "Наш край", набирающую больше 5% в Херсонский горсовет, пытаются туда не пустить ОПЗЖ и Блок Сальдо, заявила в Facebook политический эксперт Светлана Кушнир. По ее словам, в Херсонской области происходят истории, "знакомые по сюжетам в других городах".

"Партию "Наш край", набирающую чуть больше 5% в горсовет, пытаются туда не пустить, списав несколько сотен голосов. В то же время в облсовет пытаются запихнуть Блок Сальдо, дописав ему пару сотен голосов", – пишет Кушнир.

По словам Кушнир, стоит за всем этим Карл Стурен, который в свое время был одним из основателей компании "Чумак".

"Много лет Стурен пытается стать местным олигархом (украинский воздух сказался, не иначе) и влиять на политику в Херсонской области. Фигуранта дела Кати Гандзюк [Владислава] Мангера, к слову, он лоббировал на главу облсовета. Стурен в области на этих выборах поддерживал ОПЗЖ и Блок Сальдо", – отмечает Кушнир.

Она отметила, что в городской совет обе партии, которые поддерживал Стурен, прошли и теперь попытаются увеличить стоимость своих голосов, "отцепив" "Наш край".

"Так как результат у "Нашего края" чуть больше 5%, то для этого идут на то, чтобы срезать пару сотен голосов на уровне участковых комиссий. Цифры подправили в протоколах участковых комиссий и подали их в ТИК. Сейчас "Наш край" идет в суды, чтобы добиться пересчета бюллетеней на проблемных участках", – говорит Кушнир.

По словам эксперта, в Херсонской области ситуация уже другая: Блоку Сальдо не хватает около 800 голосов, чтобы пройти в облсовет, "и эти голоса пытаются ему "дописать": где 500, где 100, где 25".

Блок Владимира Сальдо – политическая партия, которую в 2019 году зарегистрировал депутат Херсонского городского совета от партии "Наш край" Владимир Сальдо.



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