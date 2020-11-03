СМИ сообщили, что Кернес умер, в горсовете это назвали "х...йней"

3 ноября директор департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко в комментарии изданию "ГОРДОН" опроверг сообщения о смерти харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

Сегодня об этом писали "Политрада", которая ссылалась на источники в Министерстве внутренних дел Украины, и ряд анонимных Telegram-каналов. Подтверждали это и источники бывшего нардепа Игоря Мосийчука в МВД.

"Эти вбросы связаны с оглашением результатов выборов (в горсовете сообщали, что Кернес набрал на выборах мэра Харькова 61% голосов и побеждает в первом туре. – "ГОРДОН"). Геннадий Кернес продолжает лечение в немецкой клинике. Пока нет информации, когда он сможет вернуться в Украину", – сказал Сидоренко "ГОРДОН".

В Facebook Сидоренко написал, что Кернес, который в начале сентября заболел коронавирусной инфекцией, "жив и умирать не собирается".

"Родные навещают его каждый день, он идет на поправку. Только что говорил с [пасынком и супругой Кернеса] Родионом и Оксаной Гайсинскими – проблема с легкими, на момент отлета из Харькова у Геннадия Кернеса было поражено 70% легких. Сейчас их долечивают, и как только врачей будет удовлетворять результат – сразу вылет в Харьков", – отметил он.

В комментарии "Стране" Сидоренко назвал сообщения о смерти Кернеса "х..йней".

Сын Кернеса Даниил рассказал изданию, что "подобные новости со ссылкой на чертей из разных источников" появляются раз в неделю. "Так выглядит борьба за власть", – считает он.

Шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина сообщила в Telegram, что говорила об этом с товарищем Кернеса – бизнесменом Павлом Фуксом.

"Утверждает, что слухи о смерти Кернеса – ложь", – описала журналистка свою беседу с Фуксом.

61-летний Кернес является мэром Харькова с 2010 года. Весной 2014-го на него совершили покушение, с тех пор он передвигается в коляске.

С тех пор, как Кернес заразился коронавирусом, в горсовете Харькова как минимум пять раз опровергали информацию о состоянии здоровья городского головы: 20 сентября – сообщение о "специальном" инфицировании городского головы коронавирусом, 2 октября – "смерть" Кернеса, 9 октября – заявление адвоката Анатолия Родзинского о перенесенном Кернесом инсульте и потере речи, 13-го – о "ненастоящей" подписи городского головы на документах, которые подали в Центризбирком для регистрации партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков" и самого Кернеса для участия в местных выборах. Еще одно опровержение опубликовали 22 октября, тогда в горсовете сообщали, что городской голова скоро вернется в Харьков.