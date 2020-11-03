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СМИ сообщили, что Кернес умер, в горсовете это назвали "х...йней"

Информации о том, когда городской голова Харькова Геннадий Кернес вернется из Германии, где находится на лечении, пока нет, рассказал директор департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко в комментарии изданию "ГОРДОН".

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Кернес не появлялся на публике с конца августа
Кернес не появлялся на публике с конца августа
Фото: Геннадий Кернес / Facebook

3 ноября директор департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко в комментарии изданию "ГОРДОН" опроверг сообщения о смерти харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

Сегодня об этом писали "Политрада", которая ссылалась на источники в Министерстве внутренних дел Украины, и ряд анонимных Telegram-каналов. Подтверждали это и источники бывшего нардепа Игоря Мосийчука в МВД.

"Эти вбросы связаны с оглашением результатов выборов (в горсовете сообщали, что Кернес набрал на выборах мэра Харькова 61% голосов и побеждает в первом туре. – "ГОРДОН"). Геннадий Кернес продолжает лечение в немецкой клинике. Пока нет информации, когда он сможет вернуться в Украину", – сказал Сидоренко "ГОРДОН".

В Facebook Сидоренко написал, что Кернес, который в начале сентября заболел коронавирусной инфекцией, "жив и умирать не собирается".

"Родные навещают его каждый день, он идет на поправку. Только что говорил с [пасынком и супругой Кернеса] Родионом и Оксаной Гайсинскими – проблема с легкими, на момент отлета из Харькова у Геннадия Кернеса было поражено 70% легких. Сейчас их долечивают, и как только врачей будет удовлетворять результат – сразу вылет в Харьков", – отметил он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3487013661376962&id=100002050869907

В комментарии "Стране" Сидоренко назвал сообщения о смерти Кернеса "х..йней".

Сын Кернеса Даниил рассказал изданию, что "подобные новости со ссылкой на чертей из разных источников" появляются раз в неделю. "Так выглядит борьба за власть", – считает он.

Шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина сообщила в Telegram, что говорила об этом с товарищем Кернеса – бизнесменом Павлом Фуксом.

"Утверждает, что слухи о смерти Кернеса – ложь", – описала журналистка свою беседу с Фуксом.

61-летний Кернес является мэром Харькова с 2010 года. Весной 2014-го на него совершили покушение, с тех пор он передвигается в коляске.

С тех пор, как Кернес заразился коронавирусом, в горсовете Харькова как минимум пять раз опровергали информацию о состоянии здоровья городского головы: 20 сентября – сообщение о "специальном" инфицировании городского головы коронавирусом, 2 октября – "смерть" Кернеса, 9 октября – заявление адвоката Анатолия Родзинского о перенесенном Кернесом инсульте и потере речи, 13-го – о "ненастоящей" подписи городского головы на документах, которые подали в Центризбирком для регистрации партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков" и самого Кернеса для участия в местных выборах. Еще одно опровержение опубликовали 22 октября, тогда в горсовете сообщали, что городской голова скоро вернется в Харьков.

Кернес последний раз появлялся на публике 23 августа, на мероприятиях ко Дню города и Дню национального флага. 14 сентября издание ZN.UA сообщило, что он в первых числах сентября заболел COVID-19 и был госпитализирован с двусторонним воспалением легких. Источники издания утверждали, что Кернес был в коме. 15 сентября в Харьковском горсовете подтвердили, что Кернес госпитализирован с коронавирусом, но отметили, что он "много и очень громко смеялся" над сообщениями о коме.

В ночь на 17 сентября Кернеса доставили в Германию на лечение в клинике "Шарите". Родные политика сообщали, что состояние его здоровья стабильное. 2 октября бизнесмен, друг Кернеса Павел Фукс рассказал, что мэр Харькова получил отрицательный тест на коронавирус.

12 октября глава Харьковской ОГА Алексей Кучер в интервью основателю издания "ГОРДОН", журналисту Дмитрию Гордону заявил, что Кернес чувствует себя плохо. 13 октября клиника "Шарите" обнародовала заявление: "Кернес из Харькова (Украина) находится у нас на лечении. Каждый день он делает успехи, и мы ожидаем его полного выздоровления".

Сын Кернеса Даниил рассказывал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда "прошила" пуля. С этим якобы связано тяжелое течение болезни Кернеса.

Теги: Харьков, выборы, Геннадий Кернес, смерть, здоровье, Шарите, горсовет, Игорь Мосийчук, лечение, Соня Кошкина, Павел Фукс, опровержение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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