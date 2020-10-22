"Оппоненты пошли во все тяжкие". В горсовете Харькова снова опровергли слухи о состоянии здоровья Кернеса

Фейки о состоянии здоровья мэра Харькова Геннадия Кернеса распространяют его политические оппоненты, заявил замглавы горсовета Игорь Терехов.

Мэр Харькова Геннадий Кернес скоро вернется в город. Об этом говорится в заявлении первого заместителя городского головы Игоря Терехова, опубликованном на сайте горсовета 21 октября.

Кернес находится на реабилитации в Германии, его жизни и работоспособности ничего не угрожает, остальная информация о его состоянии здоровья – фейк, отметил Терехов.

"Это говорят наши политические оппоненты. Они видят рейтинги Геннадия Адольфовича, его блока, и их это злит. Они не знают, куда бежать, и пошли во все тяжкие", – заявил он.

Терехов не уточнил, о каких именно слухах идет речь, но с тех пор, как Кернес заразился коронавирусом, в горсовете Харькова неоднократно опровергали информацию о состоянии здоровья городского головы. Заявление Терехова – как минимум пятое в этом перечне: 20 сентября опровергали сообщение о "специальном" инфицировании городского головы коронавирусом, 2 октября – "смерть" Кернеса, 9 октября – заявление адвоката Анатолия Роздинского о перенесенном Кернесом инсульте и потере речи, 13-го – о "ненастоящей" подписи городского головы на документах, которые подали в Центризбирком для регистрации партии "Блок Кернеса "Успешный Харьков" и самого Кернеса для участия в местных выборах.