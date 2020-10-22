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ПОЛИТИКА

"Оппоненты пошли во все тяжкие". В горсовете Харькова снова опровергли слухи о состоянии здоровья Кернеса

Фейки о состоянии здоровья мэра Харькова Геннадия Кернеса распространяют его политические оппоненты, заявил замглавы горсовета Игорь Терехов.

Кернес в сентябре заболел COVID-19
Кернес в сентябре заболел COVID-19
Фото: Геннадий Кернес / Facebook

Мэр Харькова Геннадий Кернес скоро вернется в город. Об этом говорится в заявлении первого заместителя городского головы Игоря Терехова, опубликованном на сайте горсовета 21 октября. 

Кернес находится на реабилитации в Германии, его жизни и работоспособности ничего не угрожает, остальная информация о его состоянии здоровья – фейк, отметил Терехов. 

"Это говорят наши политические оппоненты. Они видят рейтинги Геннадия Адольфовича, его блока, и их это злит. Они не знают, куда бежать, и пошли во все тяжкие", – заявил он.

Терехов не уточнил, о каких именно слухах идет речь, но с тех пор, как Кернес заразился коронавирусом, в горсовете Харькова неоднократно опровергали информацию о состоянии здоровья городского головы. Заявление Терехова – как минимум пятое в этом перечне: 20 сентября опровергали сообщение о "специальном" инфицировании городского головы коронавирусом, 2 октября – "смерть" Кернеса, 9 октября – заявление адвоката Анатолия Роздинского о перенесенном Кернесом инсульте и потере речи, 13-го – о "ненастоящей" подписи городского головы на документах, которые подали в Центризбирком для регистрации партии "Блок Кернеса "Успешный Харьков" и самого Кернеса для участия в местных выборах. 

61-летний Кернес является мэром Харькова с 2010 года. Весной 2014-го на него совершили покушение, с тех пор он передвигается в коляске. На местных выборах, которые состоятся 25 октября 2020 года, он опять баллотируется в мэры города от партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков".

Кернес последний раз появлялся на публике 23 августа, на мероприятиях ко Дню города и Дню национального флага. 14 сентября издание ZN.UA сообщило, что он в первых числах сентября заболел COVID-19 и был госпитализирован с двусторонним воспалением легких. Источники издания утверждали, что Кернес был в коме. 15 сентября в Харьковском горсовете подтвердили, что Кернес госпитализирован с коронавирусом, но отметили, что он "много и очень громко смеялся" над сообщениями о коме.

В ночь на 17 сентября Кернеса доставили в Германию на лечение в клинике "Шарите". Родные политика сообщали, что состояние его здоровья стабильное. 2 октября бизнесмен, друг Кернеса Павел Фукс рассказал, что мэр Харькова получил отрицательный тест на коронавирус.

12 октября глава Харьковской ОГА Алексей Кучер в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что Кернес чувствует себя плохо. 13 октября клиника "Шарите" обнародовала заявление: "Кернес из Харькова (Украина) находится у нас на лечении. Каждый день он делает успехи, и мы ожидаем его полного выздоровления".

Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда "прошила" пуля. С этим якобы связано тяжелое течение болезни Кернеса.

Теги: Харьков, Геннадий Кернес, реабилитация, лечение, Игорь Терехов, фейк, опровержение, коронавирус, мэр
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