Картину с Гордоном на аукционе продали за $3600. За полотно торговались Корбан, Вавриш и Кучер

Картину с основателем интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрием Гордоном на интернет-аукционе, который организовала заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова, купили за $3600.
Аукцион стартовал около 13.00 на странице Крюковой в Facebook и продлился четыре часа.
"В день рождения Дмитрия Гордона выставляю на аукцион картину. Масло, холст. Название "Просто Гордон". Заряжена на творчество и любовь к себе", – написала журналистка.
На картине Гордон сидит в кресле в окружении своих книг и бюстов.
Начальная цена лота составила $900.
В комментариях за картину торговались, в частности, бизнесмены Геннадий Корбан и Андрей Вавриш, а также глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер.
Вавриш готов был купить полотно за $1300, Корбан – за $2000, а Кучер – за $2100.
"Финальная – 3600 от Х", – написала Крюкова.
"Требуем продлить аукцион!" – отреагировал Корбан, который хотел "сделать подарок известному олигарху".
"Поздно, подарок спешит к имениннику", – ответила Крюкова, намекнув, что картину победитель аукциона может подарить Гордону.
Она не раскрыла имя покупателя картины.
Гордону 21 октября исполнилось 53 года.