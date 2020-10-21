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22 октября, 2020
 
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Картину с Гордоном на аукционе продали за $3600. За полотно торговались Корбан, Вавриш и Кучер

Неизвестный покупатель в день рождения основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона на интернет-аукционе, который организовала журналистка Светлана Крюкова, купил картину "Просто Гордон" за $3600. Участие в торгах принимали бизнесмены Геннадий Корбан и Андрей Вавриш, а также глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

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Дмитрий Гордон с супругой Алесей Бацман с праздничным тортом
Дмитрий Гордон с супругой Алесей Бацман с праздничным тортом
Фото: alesiabatsman / Instagram

Картину с основателем интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрием Гордоном на интернет-аукционе, который организовала заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова, купили за $3600.

Аукцион стартовал около 13.00 на странице Крюковой в Facebook и продлился четыре часа.

"В день рождения Дмитрия Гордона выставляю на аукцион картину. Масло, холст. Название "Просто Гордон". Заряжена на творчество и любовь к себе", – написала журналистка. 

На картине Гордон сидит в кресле в окружении своих книг и бюстов.

Начальная цена лота составила $900.

https://www.facebook.com/kryukova/posts/10158851296308064

В комментариях за картину торговались, в частности, бизнесмены Геннадий Корбан и Андрей Вавриш, а также глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер. 

Вавриш готов был купить полотно за $1300, Корбан – за $2000, а Кучер – за $2100.

"Финальная – 3600 от Х", – написала Крюкова.

"Требуем продлить аукцион!" – отреагировал Корбан, который хотел "сделать подарок известному олигарху".

"Поздно, подарок спешит к имениннику", – ответила Крюкова, намекнув, что картину победитель аукциона может подарить Гордону.

Она не раскрыла имя покупателя картины.

Гордону 21 октября исполнилось 53 года.

Теги: Дмитрий Гордон, Геннадий Кернес, аукцион, Алексей Кучеренко, Андрей Вавриш, Светлана Крюкова
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