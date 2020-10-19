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У харьковского парка развлечений через суд пытаются взыскать €6,5 млн и 52 млн грн

"Проминвестбанк" обратился с иском к харьковскому парку имени Горького, банк требует вернуть деньги, полученные на реконструкцию парка в 2011 году.

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На обновление парка Горького власти Харькова получили кредит в размере &euro;20 млн
На обновление парка Горького власти Харькова получили кредит в размере €20 млн
Фото: Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького / Facebook

"Проминвестбанк" обратился в Хозяйственный суд Харьковской области с иском к парку Горького и коммунальному предприятию "Харьковский метрополитен". Об этом 19 октября написал в Facebook депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк.

"Речь идет о возвращении средств по договору кредита, который Харьков в свое время получил для реконструкции парка Горького. Имущественным поручителем по этому кредиту стал Харьковский метрополитен. В банковский залог были также переданы помещение горисполкома, Дворец спорта и несколько бывших детских садов", – отметил Черняк.

По его информации, последние восемь лет парк платил в основном только проценты по кредиту.

В определении суда, копию которого выставил в соцсети депутат, сказано, что банк пытается взыскать €6,5 млн и 52 млн грн.

"А что, если не отдадим? Тогда в рамках процедур принудительного взыскания банк может удовлетворить свои требования за счет имущества парка Горького и Харьковского метрополитена", – считает Черняк.

https://www.facebook.com/IgorCherniakOfficial/posts/135016465011383

На обновление парка Горького власти Харькова в 2011 году получили кредит в размере €20 млн. На открытии парка в августе 2012 года мэр Геннадий Кернес заявил, что парк станет прибыльным предприятием, об этом сообщала пресс-служба горсовета.

"Он отметил, что доход предприятия направят на создание и поддержание комфортных условий для посетителей парка и на погашение кредита на его реконструкцию в 20 млн. Геннадий Кернес отметил, что создание парка отдыха такого уровня даст возможность привлечь не только туристов, но и инвестиции", – писала пресс-служба.

Теги: Харьков, Геннадий Кернес, Проминвестбанк, кредиты, Харьковский горсовет, Игорь Черняк, метрополитен
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