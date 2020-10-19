ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Кучер: Считаю Кернеса своим учителем. Даже тренером

Глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер в интервью основателю издания "ГОРДОН" журналисту Дмитрию Гордону назвал мэра Харькова Геннадия Кернеса "человеком-афоризмом" и сказал, что не хочет обсуждать его личные качества.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Кучер: Геннадий Адольфович острослов. Человек-афоризм. Иногда он и в мою сторону забрасывал некоторые моменты
Кучер: Геннадий Адольфович – острослов. Человек-афоризм. Иногда он и в мою сторону забрасывал некоторые моменты
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер в интервью основателю издания "ГОРДОН" журналисту Дмитрию Гордону рассказал, что хорошо относится к мэру Харькова Геннадию Кернесу.

"Геннадий Адольфович – острослов. Человек-афоризм. Иногда он и в мою сторону забрасывал некоторые моменты. Тем не менее в некотором плане я считаю его своим учителем. И даже тренером, да. Поэтому желаю ему как можно быстрее возвращаться в Харьков. Его харьковчане ждут", – сказал Кучер, отметив, что готов поддержать как самого Кернеса, который сейчас находится на лечении в немецкой клинике "Шарите", так и его семью.

При этом, по словам Кучера, в мэры Харькова он баллотируется не ради участия.

"Учитывая мое спортивное прошлое, конечно же, я иду побеждать", – отметил он.

Кучер, отвечая на вопрос журналиста, отметил, что считает Кернеса хорошим городским головой.

"Я думаю, что он был достаточно последователен. Он выстроил жесткую, понятную и при этом простую систему. Вы знаете, что он контролировал все лично. От и до. Я думаю, что это во всех процессах помогало", – сказал глава Харьковской ОГА.

Он не захотел обсуждать личные качества Кернеса, отметив, что "достаточно положительно" относится к городскому голове.

Журналист спросил о ситуации, когда мэр Харькова назвал главу ОГА "молью".

"Я уже говорил о том, что Геннадий Адольфович – это человек-афоризм. Поэтому ему нужно задать вопрос. Ситуация известна: по поводу коронавируса, по поводу организации штаба коронавируса и всего, что с этим связано. У него был такой публичный выпад", – ответил Кучер.

Кучер: Я – глаза, уши, руки, ноги Зеленского на месте. Читайте полную версию интервью

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. 61-летний Кернес, который является мэром Харькова с 2010 года, опять баллотируется на этот пост от партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков".

Кандидатуру Кучера на пост мэра выдвинула пропрезидентская "Слуга народа".

Кернес последний раз появлялся на публике 23 августа, на мероприятиях ко Дню города и Дню национального флага. 14 сентября издание ZN.UA сообщило, что он в первых числах сентября заболел COVID-19 и был госпитализирован с двусторонним воспалением легких. Источники издания утверждали, что Кернес был в коме. 15 сентября в Харьковском горсовете подтвердили, что Кернес госпитализирован с коронавирусом, но отметили, что он "много и очень громко смеялся" над сообщениями о коме.

В ночь на 17 сентября Кернеса доставили в Германию на лечение в клинике "Шарите". Родные политика сообщали, что состояние его здоровья стабильное. 2 октября бизнесмен, друг Кернеса Павел Фукс рассказал, что мэр Харькова получил отрицательный тест на коронавирус. За последний месяц в СМИ неоднократно появлялась информация о перенесенном Кернесом инсульте и его смерти, но в горсовете эти слухи опровергали.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Теги: Харьков, выборы, Геннадий Кернес, Шарите, горсовет, местные выборы, тренер, Алексей Кучер, мэр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Позитив прокомментировал вылет из шоу "Танцы со звездами"
Позитив прокомментировал вылет из шоу "Танцы со звездами"
Картина украинского режиссера победила на Варшавском кинофестивале
Картина украинского режиссера победила на Варшавском кинофестивале
Огневич рассказала, как мужчины реагируют на ее откровенные снимки в соцсетях
Огневич рассказала, как мужчины реагируют на ее откровенные снимки в соцсетях
  Каминская рассказала, как отвечает детям на вопрос "Вы с папой поругались?"
  Каминская рассказала, как отвечает детям на вопрос "Вы с папой поругались?"
  Living My Life. Tvorchi презентовали интимный клип с участием водного балета. Видео
  Living My Life. Tvorchi презентовали интимный клип с участием водного балета. Видео
Тимур Мирошниченко показал девятимесячного сына
Тимур Мирошниченко показал девятимесячного сына
Осадчая использует в быту посуду, внесенную в наследие ЮНЕСКО
Осадчая использует в быту посуду, внесенную в наследие ЮНЕСКО
"А вдруг возьмет и сбудется". Кекелия озвучила одно из своих самых больших желаний.
"А вдруг возьмет и сбудется". Кекелия озвучила одно из своих самых больших желаний.
"Все летит в задницу. Завтра будет длинный день, полный эвакуаторов, СТО". MamaRika отменила путешествие из-за поломки автомобиля
"Все летит в задницу. Завтра будет длинный день, полный эвакуаторов, СТО". MamaRika отменила путешествие из-за поломки автомобиля
"Ты стала моей судьбой". Остапчук показал фильм о свадьбе с Горняк
"Ты стала моей судьбой". Остапчук показал фильм о свадьбе с Горняк
Маленькие губы, небольшой рост и кривые пальцы. Jerry Heil рассказала, какой ее видят близкие
Маленькие губы, небольшой рост и кривые пальцы. Jerry Heil рассказала, какой ее видят близкие
"Подстригся, аж помолодел", "Красавец", "Мальчик". В Instagram обсуждают новую стрижку Галкина
"Подстригся, аж помолодел", "Красавец", "Мальчик". В Instagram обсуждают новую стрижку Галкина
"Будто похож на нас, но совсем другой". Джамала показала четырехмесячного сына
"Будто похож на нас, но совсем другой". Джамала показала четырехмесячного сына
У Витаса умер отец
У Витаса умер отец
"Как прекрасная птица!". Астафьева позировала под водой
"Как прекрасная птица!". Астафьева позировала под водой
"Безграничное счастье". Ребрик рассказала о повадках нового питомца и рассекретила его имя
"Безграничное счастье". Ребрик рассказала о повадках нового питомца и рассекретила его имя
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Я хорошая мама, точно знаю". Седокова показала 15-летнюю дочь и трехлетнего сына
"Я хорошая мама, точно знаю". Седокова показала 15-летнюю дочь и трехлетнего сына
Продюсер бондианы рассказала, кто сыграет роль Бонда в новом фильме и когда начнется кастинг
Продюсер бондианы рассказала, кто сыграет роль Бонда в новом фильме и когда начнется кастинг
Три свадебных платья и смокинг. Как прошла свадьба Остапчука. Фото
Три свадебных платья и смокинг. Как прошла свадьба Остапчука. Фото
"Молилась, чтобы не умереть". Tarabarova рассказала, как рожала детей
"Молилась, чтобы не умереть". Tarabarova рассказала, как рожала детей
"Мой стиль жизни мотивирует". Каменских рассказала, кто фотографирует ее голой и для кого публикует эти снимки
"Мой стиль жизни мотивирует". Каменских рассказала, кто фотографирует ее голой и для кого публикует эти снимки
  Стоун высказалась о личной жизни и рассказала, как воспитывает приемных сыновей
Стоун высказалась о личной жизни и рассказала, как воспитывает приемных сыновей
Осадчая использует в быту посуду, внесенную в наследие ЮНЕСКО
Осадчая использует в быту посуду, внесенную в наследие ЮНЕСКО
"Подстригся, аж помолодел", "Красавец", "Мальчик". В Instagram обсуждают новую стрижку Галкина
"Подстригся, аж помолодел", "Красавец", "Мальчик". В Instagram обсуждают новую стрижку Галкина
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS