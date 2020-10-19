Кучер: Считаю Кернеса своим учителем. Даже тренером

Глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер в интервью основателю издания "ГОРДОН" журналисту Дмитрию Гордону рассказал, что хорошо относится к мэру Харькова Геннадию Кернесу.

"Геннадий Адольфович – острослов. Человек-афоризм. Иногда он и в мою сторону забрасывал некоторые моменты. Тем не менее в некотором плане я считаю его своим учителем. И даже тренером, да. Поэтому желаю ему как можно быстрее возвращаться в Харьков. Его харьковчане ждут", – сказал Кучер, отметив, что готов поддержать как самого Кернеса, который сейчас находится на лечении в немецкой клинике "Шарите", так и его семью.

При этом, по словам Кучера, в мэры Харькова он баллотируется не ради участия.

"Учитывая мое спортивное прошлое, конечно же, я иду побеждать", – отметил он.

Кучер, отвечая на вопрос журналиста, отметил, что считает Кернеса хорошим городским головой.

"Я думаю, что он был достаточно последователен. Он выстроил жесткую, понятную и при этом простую систему. Вы знаете, что он контролировал все лично. От и до. Я думаю, что это во всех процессах помогало", – сказал глава Харьковской ОГА.

Он не захотел обсуждать личные качества Кернеса, отметив, что "достаточно положительно" относится к городскому голове.

Журналист спросил о ситуации, когда мэр Харькова назвал главу ОГА "молью".

"Я уже говорил о том, что Геннадий Адольфович – это человек-афоризм. Поэтому ему нужно задать вопрос. Ситуация известна: по поводу коронавируса, по поводу организации штаба коронавируса и всего, что с этим связано. У него был такой публичный выпад", – ответил Кучер.

Кучер: Я – глаза, уши, руки, ноги Зеленского на месте. Читайте полную версию интервью

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября . 61-летний Кернес, который является мэром Харькова с 2010 года, опять баллотируется на этот пост от партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков".

Кандидатуру Кучера на пост мэра выдвинула пропрезидентская "Слуга народа".

Кернес последний раз появлялся на публике 23 августа, на мероприятиях ко Дню города и Дню национального флага. 14 сентября издание ZN.UA сообщило, что он в первых числах сентября заболел COVID-19 и был госпитализирован с двусторонним воспалением легких. Источники издания утверждали, что Кернес был в коме. 15 сентября в Харьковском горсовете подтвердили, что Кернес госпитализирован с коронавирусом, но отметили, что он "много и очень громко смеялся" над сообщениями о коме.

В ночь на 17 сентября Кернеса доставили в Германию на лечение в клинике "Шарите". Родные политика сообщали, что состояние его здоровья стабильное. 2 октября бизнесмен, друг Кернеса Павел Фукс рассказал, что мэр Харькова получил отрицательный тест на коронавирус. За последний месяц в СМИ неоднократно появлялась информация о перенесенном Кернесом инсульте и его смерти, но в горсовете эти слухи опровергали.

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