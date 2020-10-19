Кучер: Суды у нас честные

Кучер: Я очень много общался с судьями Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В Украине суды честные, заявил председатель Харьковской облгосадминистрации, кандидат в мэры Харькова от "Слуги народа" Алексей Кучер в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона.

С просьбой оценить честность украинских судов журналист обратился к Кучеру как к юристу.

"Короткий ответ: да... Я очень много общался с судьями. Очень. Я знаю, чем они живут, что они делают, как они думают. И очень преувеличена коррупция в судах и нечестность судей. Но это факт. И как человек, находившийся внутри, я могу сказать, что это действительно так", – сказал глава облгосадминистрации.

Он подчеркнул, что "есть две стороны, противоборствующие в споре".

"Если спор разрешается в чью-то пользу, конечно же, второй стороне очень удобно говорить о том, что что-то пошло как раз в плоскости коррупционной. Но очень часто это не так", – объяснил Кучер.

По его словам, "нужно сейчас на какое-то время отпустить суды и убрать фокус внимания".

"У нас очень много акцентировала предыдущая власть на судах внимание. И это к хорошему не привело. Колоссальное количество недостачи судей в судах. У нас произошел полный развал судебной системы. Мы постоянно говорим о том, что судьи утопают в коррупции, и прочий, прочий негатив, который распространяется максимально. Кому-то это выгодно. Я реально знаю честных судей. И понятно, что им обидно, когда они это слышат. Они выкладываются, они разрешают споры в силу тех установок, которые есть в судейском кодексе. И это важно. Мы постоянно приходим что-то реформировать, но на этот момент – моя личная глубокая убежденность как человека, поработавшего в судебной системе, – нужно отпустить судей", – считает Кучер.

Он отметил, что судьи очень многое пропускают через себя, и это высокая ответственность.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Кучер родился в 1985 году в Херсонской области. Окончил Харьковский национальный педагогический университет имени Григория Сковороды (специальность – физическое воспитание) и Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого (специальность – правоведение).

Работал в прокуратуре Киевского района Харькова, в Дзержинском районном суде Харькова (секретарем судебного заседания, помощником судьи). В 2011–2019 годах занимался индивидуальной адвокатской деятельностью.

В 2019 году был избран народным депутатом от "Слуги народа". В том же году президент Владимир Зеленский назначил его председателем Харьковской ОГА.

На местных выборах 2020 года баллотируется в мэры Харькова от "Слуги народа".