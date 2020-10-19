Кучер: Меня "снимают" каждую неделю

Председатель Харьковской облгосадминистрации, кандидат в мэры Харькова от "Слуги народа" Алексей Кучер сообщил в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона о постоянных слухах якобы о его уходе с должности в ОГА.

"Меня "снимают" каждую неделю. ...Меня снимают – сразу же параллельно озвучивается новая фамилия главы Харьковской области. Была и Мария Мезенцева. Это моя коллега, народный депутат [от "Слуги народа"] из нашего региона. На прошлой неделе называли Айну Тымчук. Ну и так далее", – сказал он.

Глава облгосадминистрации подчеркнул, что слухи об этом, а также о конфликтах в Офисе президента Украины – "неправда, инсинуации".

"Просто есть третья сила, которой нужно, чтобы так было. И нужно приводить и запускать определенные механизмы как по мне, так и по команде, которая находится в Офисе президента. Это очень выгодно: публично дискутировать на эту тему – и приводить некоторые умы в дестабилизацию. Но это не так. Есть команда, которая реально работает во благо страны, старается и которая полностью в орбите президента", – объяснил Кучер.

Кучер: Я – глаза, уши, руки, ноги Зеленского на месте. Читайте полную версию интервью

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Кучер в 2019 году был избран народным депутатом от "Слуги народа". В том же году президент Украины Владимир Зеленский назначил его председателем Харьковской ОГА.

На местных выборах 2020 года баллотируется в мэры Харькова от "Слуги народа".