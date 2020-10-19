Кучер: Райнин – профессиональный предатель

Бывший председатель Харьковской областной государственной администрации (ОГА), экс-глава Администрации Президента, глава харьковской ячейки партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Игорь Райнин является предателем.

Об этом заявил нынешний глава Харьковской ОГА, кандидат в мэры Харькова от "Слуги народа" Алексей Кучер в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона.

"Я пиетета никакого не испытываю к ОПЗЖ и к лидерам, но я крайне удивлен, как они могли пропустить такого человека к себе? Это профессиональный предатель. Это очевидная вещь", – сказал глава ОГА.

По его словам, в электоральном плане Райнин "не добавляет, он минусует". В связи с этим у Кучера "вопрос к лидерам" ОПЗЖ.

"Надо быть объективным: это динамично развивающаяся политическая сила. Но такой шаг минусует однозначно", – объяснил Кучер.

Кучер: Я – глаза, уши, руки, ноги Зеленского на месте. Читайте полную версию интервью

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

29 августа 2016 года Райнин был назначен главой администрации пятого президента Украины Петра Порошенко. В мае 2019 года, после победы Владимира Зеленского на президентских выборах, он подал в отставку. В ноябре того же года Райнин был избран главой харьковской ячейки партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".