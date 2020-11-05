ЦИК Украины создала чат-бот, который поможет узнать победителя выборов в вашем городе

Чат-бот Центральной избирательной комиссии доступен в Telegram и мессенджере в Facebook.

Центральная избирательная комиссия Украины создала чат-бот, который поможет найти результаты выборов в любом населенном пункте. Об этом ЦИК сообщила 4 ноября в Facebook.

Бот доступен в Telegram и мессенджере в Facebook (для этого нужно нажать "Отправить сообщение" на официальной странице ЦИК).

Необходимые данные можно будет найти в разделе "Результаты выборов", они должны обновляться раз в сутки.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

15 и 22 ноября ожидаются вторые туры выборов мэра в 11 украинских городах.