В Украине нет "зеленых" партий, которые бы на самом деле занимались проблемами экологии – политолог

Украинские якобы экологические партии или обслуживают чьи-то интересы и воюют с оппонентами, или откровенно занимаются рейдерством и атакой на бизнес, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Во время избирательной кампании многие политики используют экологические темы только для пиара, и в Украине нет партий, которые бы в действительности занимались защитой окружающей среды, заявил в эфире "24 канала" политолог Руслан Бортник.

"Сейчас создано очень много "зеленых" партий или движений, которые то ли обслуживают чьи-то интересы и атакуют оппонентов, то ли, к сожалению, откровенно занимаются рейдерством. Атакуют те или иные бизнесы под зелеными флагами. Полноценных зеленых партий, которые бы на самом деле занимались проблемами защиты окружающей среды, до сих пор не создано", – отметил политолог.

Он считает, что для сохранения доверия избирателей политикам нужно не просто использовать экологические лозунги, но на самом деле заботиться о защите окружающей среды и выполнять свои предвыборные обещания.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.