Выборы президента США. В Джорджии решили пересчитать голоса

Пересчет голосов на выборах президента США в штате Джорджия будет проведен из-за незначительного разрыва между кандидатами – действующий президент Дональд Трамп и его соперник от Демократической партии Джо Байден набрали там одинаковое количестве голосов.

По законам штата Джорджия, пересчет голосов возможен в случае, если разница в голосах между кандидатами будет менее одного процентного пункта Фото: ЕРА

В одном из ключевых для итогов президентской гонки в США штате Джорджия решили пересчитать голоса. Об этом в эфире телерадиокомпании GPTV заявил госсекретарь штата Брэд Раффенспергер.

По его словам, пересчет будет проведен из-за незначительного разрыва между кандидатами.

После подсчета 94–104% голосов избирателей в Джорджии действующий президент Дональд Трамп и его соперник от Демократической партии Джо Байден набрали одинаковое количество голосов – 49,4%. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg.

По законам штата Джорджия, пересчет голосов возможен в случае, если разница в голосах между кандидатами будет менее одного процентного пункта.

В США 3 ноября проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендует более 10 кандидатов, главными конкурентами считают кандидата от Республиканской партии Трампа и экс-вице-президента США демократа Джо Байдена. Явка на эти выборы стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Издание Vox писало, что исход выборов, вероятно, определят избиратели шести ключевых штатов: Мичигана, Пенсильвании, Висконсина, Флориды, Аризоны и Северной Каролины.

По данным CNN и Fox News, Трамп уже победил во Флориде. Аналитики Fox News считают, что Байден одержал победу в Висконсине, Аризоне и Мичигане (CNN еще не приводит окончательные данные по этим штатам). В Северной Каролине ,по данным этих каналов, лидирует Трамп (подсчет голосов еще продолжается). В Пенсильвании – Байден.

Предвыборный штаб Трампа, ссылаясь якобы на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета голосов, потребовал остановить его в трех штатах: Джорджии, Мичигане и Пенсильвании. Позднее суды в Джорджии и Мичигане отказали в удовлетворении иска штаба Трампа. В Пенсильвании суд частично удовлетворил иск – наблюдателей допустили к процессу и подсчет продолжился.

Для победы на выборах необходимо получить поддержку 270 выборщиков (в основном они отдают свои голоса так, как проголосовало большинство избирателей в их штате). Всего в коллегии выборщиков 538 человек. По оценке CNN, Байден уже заручился поддержкой 253 выборщиков, а Трамп – 213. Fox News и Bloomberg приводят другие данные: 264 голоса у Байдена и 214 у Трампа.

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