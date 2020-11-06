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Трамп: Twitter вышел из-под контроля

В последнее время социальная сеть Twitter часто маркирует твиты американского президента Дональда Трампа сообщением, что "содержание этого поста частично или полностью может быть спорным и вводить в заблуждение относительно хода выборов". Трамп высказал мнение, что руководство Twitter так ведет себя благодаря одобренной правительством статье закона об этике в сфере коммуникации.

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Трамп обиделся на Twitter
Трамп обиделся на Twitter
Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп заявил, что социальная сеть Twitter вышла из-под контроля.

В последнее время Twitter часто маркирует твиты американского президента сообщением, что "содержание этого поста частично или полностью может быть спорным и вводить в заблуждение относительно хода выборов".

"Twitter вышел из-под контроля, что стало возможно благодаря подаренным правительством разделом 230", – написал Трамп в своем аккаунте.

Он имел в виду ст. 230 закона об этике в сфере коммуникаций, которая освобождает онлайн-посредников, таких как социальные сети и видеосервисы, от ответственности по ряду законов за то, что опубликовали пользователи.

Одновременно статья позволяет интернет-компаниям ограничивать доступ к контенту, который они сочтут непристойным, оскорбительным или нежелательным, и освобождает от ответственности за эти действия. 

В США 3 ноября проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендует более 10 кандидатов, главными конкурентами считают кандидата от Республиканской партии Трампа и экс-вице-президента США демократа Джо Байдена. Явка на эти выборы стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Издание Vox писало, что исход выборов, вероятно, определят избиратели шести ключевых штатов: Мичигана, Пенсильвании, Висконсина, Флориды, Аризоны и Северной Каролины.

По данным CNN и Fox News, Трамп уже победил во Флориде. Аналитики Fox News считают, что Байден одержал победу в Висконсине, Аризоне и Мичигане (CNN еще не приводит окончательные данные по этим штатам). В Северной Каролине ,по данным этих каналов, лидирует Трамп (подсчет голосов еще продолжается). В Пенсильвании – Байден.

Предвыборный штаб Трампа, ссылаясь якобы на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета голосов, потребовал остановить его в трех штатах: Джорджии, Мичигане и Пенсильвании. Позднее суды в Джорджии и Мичигане отказали в удовлетворении иска штаба Трампа. В Пенсильвании суд частично удовлетворил иск – наблюдателей допустили к процессу и подсчет продолжился. 

Для победы на выборах необходимо получить поддержку 270 выборщиков (в основном они отдают свои голоса так, как проголосовало большинство избирателей в их штате). Всего в коллегии выборщиков 538 человек. По оценке CNN, Байден уже заручился поддержкой 253 выборщиков, а Трамп – 213. Fox News и Bloomberg приводят другие данные: 264 голоса у Байдена и 214 у Трампа.

"ГОРДОН" следит за событиями в США в режиме онлайн.

Теги: социальные сети, Twitter, правительство, Дональд Трамп, закон
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