Азербайджан извинился за сбитый на границе с Арменией российский вертолет

Министерство иностранных дел Азербайджана сообщило, что российский вертолет Ми-24 был сбит азербайджанскими военными по ошибке. Ведомство принесло свои извинения и заявило о готовности выплатить компенсацию.

В МИД Азарбайджана сообщили, что раньше российские вертолеты не летали в указанном районе Фото: wikipedia.org

Российский вертолет Ми-24 был случайно сбит в Армении азербайджанскими военными. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана.

Там подчеркнули, что вертолет был сбит на нахичеванском участке армяно-азербайджанской государственной границы.

В МИД Азербайджана отметили, что вертолет пролетал в непосредственной близости к армяно-азербайджанской границе, в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО. Там подчеркнули, что раньше российские вертолеты не были замечены в этом районе.

Азербайджанские дипломаты заявили, что инцидент произошел на фоне напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны. Они принесли свои извинения за случившееся.

В МИД подчеркнули, что трагический инцидент носит случайный характер, он не был направлен против российской стороны.

Азербайджанская сторона выразила соболезнования семьям погибших членов экипажа, пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим и заявила о готовности выплатить компенсацию за произошедшее.

Сегодня вечером вблизи границы Армении и Азербайджана разбился российский вертолет. Вертолет упал возле села Ерасх в Араратской области Армении. После падения он загорелся, известно о двух погибших и одном раненом. В министерстве обороны РФ заявили, что упавший российский вертолет был сбит.

Инцидент произошел на фоне военного конфликта в Нагорном Карабахе, за который ведут борьбу Армения и Азербайджан.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались. 9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

9 ноября представитель "властей" Нагорного Карабаха Ваграм Погосян сообщил, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики больше не контролирует ключевой город Шуша, а азербайджанские войска находятся на подступах к столице Карабаха Степанакерту.