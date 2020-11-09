На границе Армении и Азербайджана разбился российский вертолет, погибло два человека

В министерстве обороны РФ заявили, что вертолет, который разбился возле армянского села Ерасх, был сбит.

В результате крушения вертолета погибло два человека, один был ранен Фото: mes.am

Сегодня вечером вблизи границы Армении и Азербайджана разбился российский вертолет. Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций Армении.

Инцидент произошел около 19.00 по местному времени (около 17.00 по киевскому времени).

Вертолет упал возле села Ерасх в Араратской области Армении. После падения он загорелся, известно о двух погибших и одном раненом.

В пресс-службе отметили, что пожар уже потушили.

В министерстве обороны РФ заявили, что упавший российский вертолет был сбит. Об этом говорится в сообщении ведомства, которое имеется в распоряжении РБК.

Там отметили, что в это время вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы.

"В результате попадания ракеты вертолет потерял управление и упал в горной местности на территории Армении", – говорится в сообщении.

Там подтвердили информацию о двух погибших и раненом, который получил травмы средней тяжести.

Командование российской военной базы, которая дислоцируется в Гюмри, выясняет, кто стрелял по российскому вертолету.