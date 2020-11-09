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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

На админгранице с Крымом задержали гражданина Украины, которого подозревают в оказании помощи оккупантам

На КПВВ "Каланчак" при попытке выезда в аннексированный Россией Крым задержан гражданин Украины, который систематически оказывал помощь оккупационным властям полуостровам при проведении незаконных обысков и задержаний граждан в так называемых делах "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщила прокуратура АР Крым.

Задержанный оказывал помощь оккупационным властям Крыма во время проведения незаконных обысков и задержания крымских татар, сообщили в прокуратуре
Задержанный оказывал помощь оккупационным властям Крыма во время проведения незаконных обысков и задержания крымских татар, сообщили в прокуратуре
Фото: ark.gp.gov.ua

7 ноября при пересечении админграницы с оккупированным Россией Крымом по подозрению в государственной измене был задержан гражданин Украины, который способствовал оккупантам в незаконных преследованиях крымчан. Об этом сообщила пресс-служба прокуратура АР Крым. 

Мужчина был задержан на КПВВ "Каланчак". По данным прокуратуры Крыма, он систематически оказывал помощь оккупационным властям полуострова во время проведения незаконных обысков и задержания граждан в делах "Хизб ут-Тахрир".

По версии следствия, подозреваемый с 2012 года занимал должность начальника управления транспорта и авиации АО "Государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз". После аннексии полуострова Россией остался работать в АО. Оно было незаконно захвачено и перерегистрировано по законодательству РФ под названием "Государственное унитарное предприятие "Черноморнефтегаз". 

"Используя свое служебное положение, по меньшей мере с 26 марта 2019 года оказывал помощь оккупационным правоохранителям, а именно "Службе защиты конституционного строя Управления ФСБ РФ по Республике Крым" в организации проведения ряда незаконных обысков в домовладениях представителей крымскотатарского народа, которые преследовались за якобы участие в организации "Хизб ут-Тахрир". Подозреваемый систематически обеспечивал оккупационных правоохранителей транспортными средствами при проведении обысков, а также для конвоирования незаконно задержанных лиц в СИЗО и "управление" ФСБ", – сказано в сообщении.

27 марта 2019 года, по данным прокуратуры АР Крым, подозреваемый предоставил транспорт оккупантам для проведения в Симферополе 25 незаконных обысков в домах крымских татар. В результате обысков были задержаны 23 человека.

Подозреваемый задержан, Херсонский городской суд в лижайшее время рассмотрит  ходатайство об избрании меры пресечения. Фигурант подозревается в совершении государственной измены путем предоставления иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, ч. 1 ст. 111 У головного кодекса Украины.

По информации "Украинской правды", подозреваемый – Николай Федоря, проходивший службу на руководящих должностях в органах МВД Украины. В 2011 уволился в запас с должности заместителя начальника ГУ МВД Украины в АР Крым.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

"Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала ее террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена, в рамках украинского законодательства она является легальной. В странах Западной Европы и Северной Америки эта организация также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

Теги: Россия, Крым, Украина, Херсон, прокуратура, ФСБ, аннексия, Каланчак, Хизб ут-Тахрир, преследование, КПВВ
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