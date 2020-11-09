Алиев допустил возможность предоставления Карабаху культурной автономии

После освобождения Нагорного Карабаха от армянской оккупации армянское население этого региона будет жить лучше, потому что уровень жизни в Азербайджане в разы выше. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

Алиев: Не думаю, что существует какая-либо возможность для мира с этим премьер-министром Армении Фото: ЕРА

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ВВС напомнил, что уже предлагал Нагорному Карабаху автономию, однако тогда Армения сказала "нет". Полную расшифровку интервью обнародовало издание "Азертадж".

"После того, как мы освободим наши земли от этих преступных групп, оккупировавших наши территории, армяне будут жить в Нагорном Карабахе в разы лучше. Они будут получать более высокую зарплату, так как заработная плата в Азербайджане выше. У них будет более высокая пенсия, так как размер пенсии в Азербайджане втрое выше, чем в Армении. Они будут обеспечены социальной защитой. Мы вложим в эти территории крупные инвестиции, они избавятся от бедности… Я предлагал Нагорному Карабаху автономию, наивысшую в мире автономию. Армения сказала "нет". На все они отвечали "нет". Таким образом, в происходящем сейчас виноваты они", – подчеркнул Алиев.

Он отметил, что сейчас уже ситуация изменилась.

"Нагорный Карабах – составная часть Азербайджана. Он останется частью Азербайджана так же, как и любой другой район. Это, опять же, будет зависеть от того, как поведет себя правительство Армении. Еще не очень поздно, чтобы они вели себя согласно логике. Еще не очень поздно, чтобы они смогли добиться большего за столом переговоров. Потому что после взятия под контроль других сел и городов говорить будет не о чем. Таким образом, они теряют время. Если они поступят, руководствуясь логикой, то мы можем поработать над некоторыми формами самоуправления. Мы не против этого. Но они не должны нарушать территориальную целостность Азербайджана", – сказал президент.

Он пояснил, что речь может идти, в частности, о культурной автономии.

Алиев не исключил возможность формирования трехстороннего формата сотрудничества между Азербайджаном, Грузией и Арменией в перспективе.

"Если быть искренними, с этим премьер-министром Армении – не думаю, что существует какая-либо возможность для мира. В Армении должно смениться правительство, прийти логичные люди, не связанные с кровопролитием и военными преступлениями, и затем – я думаю, что совместными шагами мы сможем создать новый формат сотрудничества, который существовал между Азербайджаном, Грузией и Арменией в период Советского Союза. У нас были дружественные отношения. Мы жили вместе", – добавил президент Азербайджана.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались. 9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

9 ноября представитель "властей" Нагорного Карабаха Ваграм Погосян сообщил, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики больше не контролирует ключевой город Шуша, а азербайджанские войска находятся на подступах к столице Карабаха Степанакерту.