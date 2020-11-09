ГОРДОН
 
 
МИР

Алиев допустил возможность предоставления Карабаху культурной автономии

После освобождения Нагорного Карабаха от армянской оккупации армянское население этого региона будет жить лучше, потому что уровень жизни в Азербайджане в разы выше. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Алиев: Не думаю, что существует какая-либо возможность для мира с этим премьер-министром Армении
Алиев: Не думаю, что существует какая-либо возможность для мира с этим премьер-министром Армении
Фото: ЕРА

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ВВС напомнил, что уже предлагал Нагорному Карабаху автономию, однако тогда Армения сказала "нет". Полную расшифровку интервью обнародовало издание "Азертадж".

"После того, как мы освободим наши земли от этих преступных групп, оккупировавших наши территории, армяне будут жить в Нагорном Карабахе в разы лучше. Они будут получать более высокую зарплату, так как заработная плата в Азербайджане выше. У них будет более высокая пенсия, так как размер пенсии в Азербайджане втрое выше, чем в Армении. Они будут обеспечены социальной защитой. Мы вложим в эти территории крупные инвестиции, они избавятся от бедности… Я предлагал Нагорному Карабаху автономию, наивысшую в мире автономию. Армения сказала "нет". На все они отвечали "нет". Таким образом, в происходящем сейчас виноваты они", – подчеркнул Алиев.

Он отметил, что сейчас уже ситуация изменилась.

"Нагорный Карабах – составная часть Азербайджана. Он останется частью Азербайджана так же, как и любой другой район. Это, опять же, будет зависеть от того, как поведет себя правительство Армении. Еще не очень поздно, чтобы они вели себя согласно логике. Еще не очень поздно, чтобы они смогли добиться большего за столом переговоров. Потому что после взятия под контроль других сел и городов говорить будет не о чем. Таким образом, они теряют время. Если они поступят, руководствуясь логикой, то мы можем поработать над некоторыми формами самоуправления. Мы не против этого. Но они не должны нарушать территориальную целостность Азербайджана", – сказал президент.

Он пояснил, что речь может идти, в частности, о культурной автономии.

Алиев не исключил возможность формирования трехстороннего формата сотрудничества между Азербайджаном, Грузией и Арменией в перспективе.

"Если быть искренними, с этим премьер-министром Армении – не думаю, что существует какая-либо возможность для мира. В Армении должно смениться правительство, прийти логичные люди, не связанные с кровопролитием и военными преступлениями, и затем – я думаю, что совместными шагами мы сможем создать новый формат сотрудничества, который существовал между Азербайджаном, Грузией и Арменией в период Советского Союза. У нас были дружественные отношения. Мы жили вместе", – добавил президент Азербайджана.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались. 9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

9 ноября представитель "властей" Нагорного Карабаха Ваграм Погосян сообщил, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики больше не контролирует ключевой город Шуша, а азербайджанские войска находятся на подступах к столице Карабаха Степанакерту.

Теги: Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, автономия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Ризатдинова рассказала, как зарождался ее роман с Мельником
Ризатдинова рассказала, как зарождался ее роман с Мельником
  Куклачев переболел COVID-19 в тяжелой форме и рассказал, почему сразу не обратился за помощью к врачам
  Куклачев переболел COVID-19 в тяжелой форме и рассказал, почему сразу не обратился за помощью к врачам
Супруги Бекхэм устроили в сети шуточную перепалку из-за сапог
Супруги Бекхэм устроили в сети шуточную перепалку из-за сапог
"Прошу дать мне совет". Седокова заявила о важном периоде в своей жизни
"Прошу дать мне совет". Седокова заявила о важном периоде в своей жизни
"Уехала в Лос-Анджелес". Горянский рассказал, где учится его дочь
"Уехала в Лос-Анджелес". Горянский рассказал, где учится его дочь
Выбывший из "Танцев со звездами" Танчинец рассказал, за какую пару будет болеть дальше
Выбывший из "Танцев со звездами" Танчинец рассказал, за какую пару будет болеть дальше
Под Киевом почти в лесу. Солистка группы Kazka переехала в собственный дом
Под Киевом почти в лесу. Солистка группы Kazka переехала в собственный дом
Ани Лорак показала, как выглядит после съемок
Ани Лорак показала, как выглядит после съемок
В две руки. Ткач и Кошевой сыграли на синтезаторе
В две руки. Ткач и Кошевой сыграли на синтезаторе
Федосеева-Шукшина приревновала Алибасова к помощнице и подала на развод
Федосеева-Шукшина приревновала Алибасова к помощнице и подала на развод
Тарзан заявил, что знает о существовании видео, на котором запечатлен в компании двух девушек – СМИ
Тарзан заявил, что знает о существовании видео, на котором запечатлен в компании двух девушек – СМИ
Шоптенко рассказала, какая просьба сына заставила ее сомневаться в красоте макияжа
Шоптенко рассказала, какая просьба сына заставила ее сомневаться в красоте макияжа
"А зачем так трусы натягивать?", "Классная идея", "Вот это формы". Каменских поделилась снимком в оригинальном купальнике
"А зачем так трусы натягивать?", "Классная идея", "Вот это формы". Каменских поделилась снимком в оригинальном купальнике
Горбунов признался, что скучает по Осадчей с сыном
Горбунов признался, что скучает по Осадчей с сыном
"Светлая память". Билык показала архивное фото родителей
"Светлая память". Билык показала архивное фото родителей
Петросян отреагировал на слухи о личной жизни
Петросян отреагировал на слухи о личной жизни
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Лопес с обнаженными бедрами предложила начать отмечать грядущие праздники уже сейчас
Лопес с обнаженными бедрами предложила начать отмечать грядущие праздники уже сейчас
"А зачем так трусы натягивать?", "Классная идея", "Вот это формы". Каменских поделилась снимком в оригинальном купальнике
"А зачем так трусы натягивать?", "Классная идея", "Вот это формы". Каменских поделилась снимком в оригинальном купальнике
"Позорница!", "Эпатаж". Собчак поделилась эротическим фото с мужем
"Позорница!", "Эпатаж". Собчак поделилась эротическим фото с мужем
Под Киевом почти в лесу. Солистка группы Kazka переехала в собственный дом
Под Киевом почти в лесу. Солистка группы Kazka переехала в собственный дом
Шоптенко рассказала, какая просьба сына заставила ее сомневаться в красоте макияжа
Шоптенко рассказала, какая просьба сына заставила ее сомневаться в красоте макияжа
"Оставляю шоу-бизнес тебе". Потап прокомментировал творчество Monatik
"Оставляю шоу-бизнес тебе". Потап прокомментировал творчество Monatik
Горбунов признался, что скучает по Осадчей с сыном
Горбунов признался, что скучает по Осадчей с сыном
Ани Лорак показала, как выглядит после съемок
Ани Лорак показала, как выглядит после съемок
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS